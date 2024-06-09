Має тільки один берег: українські полярники розповіли цікаві факти про Південний океан

Українські полярники з антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" пояснили, чому не всі знають про існування Південного океану, та розповіли про нього кілька цікавих фактів.

У Національному антарктичному науковому центрі зазначають, що про існування Південного океану нерідко люди дізнаються саме з дописів на їхній сторінці.

І це дивує читачів, адже зазвичай у школі розповідають про чотири океани – Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий.

Виокремлення Південного океану в НАНЦ називають "детективною історією".

Південний океан має тільки один берег – це власне берегова лінія Антарктиди. Фото: НАНЦ

"Із визнанням Південного океану відбулася ціла детективна історія. Вперше на світовому рівні – Міжнародною гідрографічною комісією – він був виділений ще 1937 року. Однак 1953-го це рішення призупинили, бо міжнародна спільнота не дійшла згоди, як же окреслити його північну межу.

2000 року Міжнародна гідрографічна комісія знову визнала Південний океан (у межах 60° південної широти), однак це рішення не було ратифіковано", – пояснюють полярники.

І лише 2021 році про визнання Південного океану оголосило Національне географічне товариство США – одна з найавторитетніших наукових організацій світу. Виокремлення цього океану передбачало зміни шкільної програми, позначення його на мапах та інших продуктах National Geographic тощо.

Цікаві факти про Південний океан

1. Він має тільки один берег – південний. Це власне берегова лінія Антарктиди.

"Роль північного берега виконує Антарктична конвергенція або ж Антарктичний полярний фронт. Його утворює Антарктична циркумполярна течія (вона ж Течія західних вітрів), яка йде за годинниковою стрілкою та утворює замкнене коло довкола Антарктиди.

Хоч цей берег не твердий, він доволі надійно відокремлює холодну водну масу Південного океану від тепліших вод Атлантичного, Індійського та Тихого океанів", – розповідають полярники.

2. Він четвертий за розміром на планеті. Його площа становить понад 20,3 мільйона кілометрів квадратних, а найбільша глибина – понад 8 тисяч метрів.

3. Попри суворий клімат (температура води коливається від -2 до +10°С), там вирує життя: від різноманітних водоростей, безхребетних і ракоподібних до риб, птахів та ссавців.

Приміром, антарктичний криль вважається найчисленнішими видом на Землі, його біомасу оцінюють у середньому в 500 мільйонів тонн.

Вилов антарктичного крилю здійснюють лише п’ять країн світу, Україна – одна з них.

"Навіть до повномасштабного вторгнення вилов українських рибалок у Південному океані перевищував вилов у наших акваторіях. На початку ж цього року судна під прапором України тільки крилю добули 13 578 тонн, тоді як промислові рибалки у водоймах України – 1261 тонну водних біоресурсів", – наводять полярники дані Держагентства з розвитку рибного господарства.

Раніше імператорський пінгвін навідався до станції "Академік Вернадський".