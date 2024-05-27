"Гроші не на пінгвінів": полярники відреагували на закиди про витрати на антарктичну програму

Днями в українському інформаційному просторі з'явилася низка публікацій про те, що Україна витрачає мільйони гривень на фінансування антарктичної програми, хоч могла б на ці гроші закупити дрони для армії.

Меседжі про розтрату коштів на програму в Антарктиді з'явилися спочатку в Telegram-каналі відомого проросійського блогера і далі розповсюдилися анонімними телеграм-каналами.

У Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ) кажуть, що це – цілеспрямована інформаційна атака.

Там пояснили, що кошти антарктичної програми неможливо витратити на військові потреби, бо програму фінансують із гуманітарної частини держбюджету. За умовами, на яких міжнародні партнери надають нам ці кошти, їх можна спрямовувати лише на цивільні потреби.

"Крім бюджетних коштів, програма фінансується за рахунок міжнародних проєктів та співпраць. Наприклад, Польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції нашого наукового судна "Ноосфера", а в програмах Єврокомісії "Горизонт" НАНЦ на конкурсній основі виграв фінансування вже трьох проєктів, ще чотири – на розгляді", – зазначили у науковому центрі.

Деякі джерела, які поширювали ці повідомлення, стверджували, що бюджет програми зріс у 10 разів. Натомість у НАНЦ заявляють, що бюджет антарктичної програми залишається стабільним з 2022 року – це можна перевірити у відкритих джерелах.

"Наша улюблена маніпуляція – про "гроші на пінгвінів", яку поширили навіть деякі поважні медіа. Основними дослідженнями на нашій станції завжди були геофізичні та метеорологічні, а пізніше додалися біологічні. Із 93 наукових заходів Держпрограми пінгвіни фігурують у двох. У відсотках це – 0,035% від загальних видатків на роботу в Антарктиці", – зазначили у науковому центрі.Там підкреслили, що антарктичну програму не можна призупинити на час війни: її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім.

"Безперервні спостереження для світової науки мають величезну цінність саме тим, що робляться постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння.

Ряди даних з "дірками" не мають цінності для науки, тобто перервати спостереження зараз – це обнулити українські зусилля та інвестиції попередніх трьох десятиріч, разом із півстолітніми зусиллями та інвестиціями Британії", – заявили в НАНЦ.

Там пояснили, що коли не доглядати за інфраструктурою станції та поставити в "холодний відстій" криголам, станція зруйнується, а судно піде на металобрухт.

У науковому центрі також зазначили, що Антарктична програма має не лише наукове, але й політичне значення: Україна – одна з кількох десятків країн, які мають цілорічні станції в Антарктиці та право голосу в Договорі про Антарктику. Зупинка досліджень може призвести до втрати цього впливу.



Нагадаємо, нещодавно українські науковці поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" помітили нову рослину, яка раніше там не росла.