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"Сюрприз" для полярників: імператорський пінгвін навідався до станції "Академік Вернадський"

Анна Коваленко — 5 червня, 20:04
Сюрприз для полярників: імператорський пінгвін навідався до станції Академік Вернадський
Молодий пінгвін уже два дні гуляє островом поблизу станції
Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Уперше за чотири роки до антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" прийшов імператорський пінгвін.

Знімками незвичайного гостя поділився Національний антарктичний науковий центр.

Працівники станції розповіли, що зустріти пташок поблизу "Вернадського" – рідкісна подія, адже тварини, як правило, заходять якнайдалі вглиб континенту, де розмножуються в період антарктичної зими.

Імператорських пінгвінів – найбільших пінгвінів на планеті – востаннє бачили поблизу станції ще в грудні 2020 року.

Пінгвін лежить на животі
Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Імператорський пінгвін
Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Голова імператорського пінгвіна
Національний антарктичний науковий центр/Facebook

"Такий візит став сюрпризом, бо імператорські не гніздуються в районі "Вернадського", а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 кілометрів від нас", – написали полярники.

Незвичайний відвідувач гуляє островом Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", уже два дні.

За словами дослідників, антарктичному птахові найбільше сподобалися місця біля геомагнітної обсерваторії, яка збирає дані про магнітне поле Землі.

Фахівці вважають, що птах ще зовсім молодий, про що свідчить сіре забарвлення на деяких частинах його голови.

Раніше ми розповідали, як наприкінці травня українські полярники натрапили на групу горбатих китів і косаток, в якій було до восьми дорослих тварин.

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