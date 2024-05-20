"Котяче нашестя": полярники показали дивовижні фото морських котиків в Антарктиці

В Антарктиці понад 80 морських котиків скупчилися неподалік від станції "Академік Вернадський", де працюють українські полярники.

"Котяче нашестя" на острові Галіндез сфотографували Олександр Мацібура та Віталій Камінський, пише Національний антарктичний науковий центр.

"Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон", – розповідають дослідники.

Багато морських котиків оселились і на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.

На острові Галіндез помітили понад 80 антарктичних морських котиків Національний антарктичний науковий центр

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління вони залишаються на острові довше, ніж раніше.

"На відміну від домашніх котиків, ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників. І мають право: вони ж в Антарктиці господарі!" – кажуть дослідники Антарктики.

Антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій

Ще один цікавий факт, яким поділилися полярники, – морські котики не їдять пінгвінів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Водночас самі котики стають здобиччю косаток і морських левів.

Внаслідок глобального потепління тварини залишаються біля "Вернадського" довше, ніж колись

Колись морських котів вбивали через їхнє цінне хутро, але після підписання Договору про Антарктику 1959 року, вони отримали захист, як і всі інші тварини крижаного континенту.

Колись морських котиків вбивали через їхнє цінне хутро, але нині вони недоторканні

Нагадаємо, раніше дослідники показали морського котика, який відпочиває на дерев'яному човні.

“Котяче нашестя” на острові Галіндез сфотографували Олександр Мацібура та Віталій Камінський

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