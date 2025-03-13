"Дитина є дитина": на Курщині українські військові медики врятували пораненого російського хлопчика

Хлопчику надали необхідну допомогу на стабпункті та перевели до лікарні

Українські військові медики врятували життя російського хлопчика, який постраждав внаслідок обстрілу РФ Курської області.

Про це повідомила пресслужба 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ.

Як зазначив капітан медичної служби Максим Морозько, у дитини була ампутована кінцівка, а також відкрита черепно-мозкова травма. Уламок снаряду застряг у голові.

"Наші хлопці, які надавали допомогу та витягували цю поранену сім’ю зі зруйнованого будинку, наклали дитині турнікет, бандаж і виконали все те, що їх вчили виконувати.

Я ж підняв свою команду, попередив хірургів, ми підготувались і чекали, коли привезуть поранену дитину. Через хвилин 40 дві евакуаційні машини привезли його на стабілізаційний пункт", – розповів Максим Морозько.

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У дитини була ампутована кінцівка, а уламок снаряду застряг у голові Скріншот/Youtube 95 окрема десантно-штурмова бригада

Хлопець був наляканий і не хотів відповідати на запитання лікарів, розповіла фельдшерка медичної служби Адріана.

"Я особисто намагалась його заспокоїти. Але так як я розмовляла з ним українською, його це ще більше налякало. Тому на питання відповідати не хотів.

Мати його також не хотіла з нами спілкуватись. Потім, коли нам треба була мінімальна інформація, вона сказала, що йому 11 років", – розповіла військовослужбовиця.

Після надання першої допомоги хлопчика і його матір, яка також травмувалась внаслідок обстрілу, відвезли до лікарень. За словами медиків, вона не поцікавилася, куди відправили її сина і більше хвилювалась за власний стан.

Водночас недовіра та небажання говорити не вплинули на рішення військових медиків надати постраждалим необхідну допомогу.

"Я навіть не задумувався, що це російська дитина. Дитина є дитина. Вона поранена і потрібно надавати допомогу незважаючи ні на що: ні на колір шкіри, ні на ставлення до нас, накручене її батьками чи владою", – зазначив Максим Морозько, який до війни працював дитячим анестезіологом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські медики врятували ноги пораненому військовому.