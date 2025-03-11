"Пощастило, що я був поруч": у Венеції український військовий врятував хлопця з ножовим пораненням

У Венеції український військовий у відпустці врятував хлопця з ножовим пораненням

У Венеції український військовий у відпустці врятував життя хлопцю, який отримав ножове поранення. Боєць мав при собі аптечку та турнікети, тому зміг надати домедичну допомогу.

Як повідомляє місцеве видання Corriere del Veneto, інцидент стався 10 березня у центрі міста.

Двоє хлопців-однолітків сперечалися між собою та почали один одного шарпати. Постраждалий намагався стримати свого опонента, щоб вирватися. Однак той витягнув ніж і почав завдавати ударів по руці та нозі.

Поранений відпустив нападника, зміг пройти кілька метрів та впав навпроти ресторану.

Поруч опинився український військовий, який перебував у відпустці. Він надав пораненому допомогу ще до приїзду медиків.

РЕКЛАМА:

"Пощастило хлопчику, що я був поруч, з аптечкою і турнікетами, [бо] до приїзду швидкої вже витік би [стік кров’ю – ред.]...", – написав військовий у соцмережі X і опублікував фото з місця події (обережно: на кадрах видно кров).

У коментарях він назвав тактичну аптечку своїм "постійним супутником".

Спочатку видання Corriere del Veneto назвало рятівника хлопця "російським туристом" – так його описали очевидці. Однак виправили свою помилку після того, як зв’язалися з військовим.

Коли на місце події прибула поліція, нападник вже встиг втекти.

Раніше ми писали, що у Чехії водій трамвая з криком вигнав з транспорту сім’ю з України, яка їхала з маленькою дитиною. Він говорив образи щодо національності пасажирів та вдарив чоловіка, який тримав малечу на руках.