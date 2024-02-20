Міноборони: курсантів українських військових вишів навчатимуть фахівці зі США

Курсантів у військових вишах України навчатимуть спеціалісти зі США, повідомляє Міністерство оборони.



Також в рамках пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США.

На тестуванні виявлятимуть потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами, додають у МОУ.

Нововведення обговорили під час зустрічі з представниками американської компанії Sonata, яка надає Україні військову допомогу та експертизу.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, Україні потрібно вже зараз навчати сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами.

“При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії. Дуже вдячна нашим американським друзям за готовність взаємодіяти, передавати свій досвід та знання.

Переконана, що масштабні навчання в Україні за допомогою спеціалістів США дозволять вирішити багато актуальних проблем в українському війську”, – додає посадовиця.

Нагадаємо, раніше в 10 українських вишах запровадили нову антикорупційну дисципліну.

