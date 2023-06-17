В 10 українських вишах вивчатимуть нову антикорупційну дисципліну

Студенти українських університетів зможуть вивчати нову антикорупційну дисципліну. Така можливість з’явиться з нового навчального року.

Про це "УП.Життя" повідомили в Офісі доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, де й розробили навчальний курс.

"Це пілотний проєкт, долучитися до якого заклади освіти могли, подавши заявку та пройшовши кілька етапів відбору. Протягом навчального семестру університети-учасники будуть впроваджувати дисципліну, а вже згодом вона стане обов’язковою для всіх національних закладах вищої освіти.

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Це закріплено в Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки", – повідомили в Офісі доброчесності НАЗК.

Головне завдання проєкту – допомогти студентам розібратися з історією та значенням понять "корупція" та "доброчесність".

А також – зрозуміти роль і можливості громадян у боротьбі з корупцією.

Дисципліну "Антикорупція та доброчесність" вивчатимуть у 10 українських вишах:

Києво-Могилянській академії;

Українському католицькому університеті;

Національному технічному університеті "КПІ ім. Ігоря Сікорського";

Львівському національному університеті ім. Івана Франка;

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;

Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця;

Волинському національному університеті ім. Лесі Українки;

Донецькому державному університеті внутрішніх справ;

Державному університеті "Житомирська політехніка"

Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

"Перше, на що ми звертали увагу (при відборі вишів) – мотивація університетів та їхня готовність співпрацювати. Оцінювали рівень вмотивованості за вмістом офіційних листів від ЗВО та під час онлайн-співбесід", – зазначають в Офісі доброчесності.

Додають, що також дотрималися балансу між великими університетами з різними освітніми напрямками та більш спеціалізованими. Звертали увагу на географічне розташування закладу, щоб охопити різні міста України.

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"Педагогів, які викладатимуть курс, обирають самі ЗВО, але Офіс доброчесності НАЗК бере на себе відповідальність за те, щоб навчити спочатку цих педагогів. Цього літа пройде двомодульне навчання для викладачів", – додали в Офісі НАЗК.

У вишах буде опція вводити курс вибірково для всіх спеціальностей або ж одразу робити його обов’язковим для студентів права або соціальних наук.

Нагадаємо, МОН і зоозахисна організація UAnimals підписали меморандум про співпрацю.