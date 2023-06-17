В 10 українських вишах вивчатимуть нову антикорупційну дисципліну

Студенти українських університетів зможуть вивчати нову антикорупційну дисципліну. Така можливість з’явиться з нового навчального року.

Про це "УП.Життя" повідомили в Офісі доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, де й розробили навчальний курс.

"Це пілотний проєкт, долучитися до якого заклади освіти могли, подавши заявку та пройшовши кілька етапів відбору. Протягом навчального семестру університети-учасники будуть впроваджувати дисципліну, а вже згодом вона стане обов’язковою для всіх національних закладах вищої освіти.

Це закріплено в Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки", – повідомили в Офісі доброчесності НАЗК.

Головне завдання проєкту – допомогти студентам розібратися з історією та значенням понять "корупція" та "доброчесність".

А також – зрозуміти роль і можливості громадян у боротьбі з корупцією.

Дисципліну "Антикорупція та доброчесність" вивчатимуть у 10 українських вишах:

Києво-Могилянській академії;

Українському католицькому університеті;

Національному технічному університеті "КПІ ім. Ігоря Сікорського";

Львівському національному університеті ім. Івана Франка;

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;

Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця;

Волинському національному університеті ім. Лесі Українки;

Донецькому державному університеті внутрішніх справ;

Державному університеті "Житомирська політехніка"

Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

"Перше, на що ми звертали увагу (при відборі вишів) – мотивація університетів та їхня готовність співпрацювати. Оцінювали рівень вмотивованості за вмістом офіційних листів від ЗВО та під час онлайн-співбесід", – зазначають в Офісі доброчесності.

Додають, що також дотрималися балансу між великими університетами з різними освітніми напрямками та більш спеціалізованими. Звертали увагу на географічне розташування закладу, щоб охопити різні міста України.

"Педагогів, які викладатимуть курс, обирають самі ЗВО, але Офіс доброчесності НАЗК бере на себе відповідальність за те, щоб навчити спочатку цих педагогів. Цього літа пройде двомодульне навчання для викладачів", – додали в Офісі НАЗК.

У вишах буде опція вводити курс вибірково для всіх спеціальностей або ж одразу робити його обов’язковим для студентів права або соціальних наук.

Нагадаємо, МОН і зоозахисна організація UAnimals підписали меморандум про співпрацю.