З окупації повернули 22-річного хлопця, якого утримували та катували росіяни

З території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули 22-річного хлопця, який пройшов російську катівню.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами Мрочка, до нього звернулася родина з проханням евакуювати їхнього сина Степана. Росіяни утримували і катували його під час окупації Херсона. Згодом юнака вивезли на лівий берег, де він провів останні 2 роки.

Степан не міг самостійно виїхати через постійний нагляд з боку представників ФСБ та російських окупаційних військ.

"Ми знаємо, як рашисти незаконно затримують, проводять допити та здійснюють фізичний і психологічний тиск на наших громадян. Тому я взявся допомогти.

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Завдяки злагодженій роботі цього разу ми змогли возз’єднати не одну, а дві херсонські родини: разом зі Степаном "Янголи" евакуювали жінку, яка нарешті змогла обійняти свого сина-військового", – зазначив Роман Мрочко.

Мати хлопця розповіла, що вся їхня родина була у російському полоні.

"Ми всі – цивільні полонені. Моя дитина постійно піддавалася тортурам. Ми були в одній катівні, і я була змушена слухати, як катують мою дитину. Потім нас розлучили і ми не бачилися понад два з половиною роки", – сказала жінка.

Начальник Херсонської МВА зауважив, що порятунок хлопця став можливим завдяки злагодженій роботі загону спеціальної розвідки ВМС України "Янголи", командування Військово-Морських Сил ЗСУ, ініціативі UNITED 24 та Офісу Президента.

Нагадаємо, нещодавно на підконтрольні Україні території повернули сімох дітей. Серед них були 16-річний Станіслав, який відкрито демонстрував проукраїнську позицію та зривав російські прапори, а також 11-річна Настя, на очах якої військові РФ знущалися з її батьків.