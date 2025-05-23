"Збираються ховати у воді": ветеран голодує через проблеми з Національним військовим кладовищем

Український ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує на майдані Незалежності у Києві, щоб привернути увагу до проблем довкола будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами чоловіка, майбутнє кладовище, що розраховане на 130 тисяч традиційних поховань, розміщене у локації, де можуть бути підтоплення.

"Воїнів збираються ховати у воді. Я шокований, що моїх побратимів, святих воїнів України, будуть ховати у воді, де вони будуть гнити, а частини їхніх тіл будуть попадати у річки Київщини", – пояснив ветеран.

Сергій Янюк вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, а також проведення незалежну експертизу, у межах якої закордонні експерти з’ясують, чи є на цій території належні умови для поховань.

РЕКЛАМА:

У коментарі для hromadske Сергій Янюк розповів, що голодує вже четвертий день. Свій фізичний стан ветеран назвав "повним трешаком" – він відчуває запаморочення, а напередодні в нього "не було нормально сфокусованого зору".

Крім цього, чоловік розповів, що з ним досі не зв’язувалися представники влади.

Нагадаємо, Мінветеранів планує збудувати Національне військове меморіальне кладовище на площі в 265 га у Гатненській громаді на Київщині. Дві земельні ділянки викупили у березні 2024 року.

Там планують ховати військовослужбовців, які захищали Україну та брали участь в міжнародних операціях з підтримки миру, ветеранів АТО й ООС, кавалерів орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги та "Золота зірка".

Експерти та активісти висловлювали побоювання, що локація для цвинтаря обрана невдало. Зокрема, в організації "Київський еколого-культурний центр" зауважували, що на цьому місці грунтові води залягають надто близько до поверхні, а тому облаштовувати там поховання людей заборонено.

Однак представники кладовища заперечували цю інформацію. У вересні 2024 року там розпочали будівельні роботи. Добудувати першу чергу цвинтаря планують до кінця 2025-го.