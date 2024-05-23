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"Вільні обирають боротьбу": "Укрпошта" випустила марку до 10-річчя "Азову"

Анастасія Мосорко — 23 травня, 15:03
Вільні обирають боротьбу: Укрпошта випустила марку до 10-річчя Азову
Поштова марка "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу"
Фото: Укрпошта

"Укрпошта" презентувала поштову марку та конверт "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу". Вони присвячені 10-річчю створення легендарної бригади спецпризначення.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрпошти".

Тираж випуску обмежений – усього 900 примірників. Ця цифра символізує кількість бійців "Азова", які наразі перебувають у російському полоні.

Церемонія спецпогашення марки відбулася 23 травня – у День Героїв України. У ній взяли участь представники бригади.

"Я впевнений, що ця марка нагадуватиме всім українцям про героїчну боротьбу та подвиг наших військових, про те, що роблять Сили оборони для нашої держави", – сказав підполковник 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Святослав Паламар ("Калина").

Очікується, що випуск марки нагадає про героїзм і самовідданість бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 році 86 днів обороняли місто під час повномасштабного вторгнення.

Раніше ми розповідали історію керівника медичної служби "Азова" про те, як за допомогою підручних засобів рятували життя на "Азовсталі".

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