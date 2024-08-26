"Укрпошта" презентувала марку, присвячену пам’яті захисників

Незадовго до Дня пам’яті захисників України "Укрпошта" презентувала благодійну марку з назвою "Хвилина мовчання".

На двох сторонах марки відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова, повідомили в "Укрпошті".

Попереду розмістили роботу під назвою "Марсове поле. Львів" 2023 року, а на зворотній стороні – "Меморіал на Майдані незалежності. Київ" 2024-го.

"Незалежність – це клятва ніколи не забути полеглих героїв. Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив «і жах, і кров, і смерть, і відчай», хто боровся й поліг за нашу землю", – пояснили там.

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Благодійну марку випустили тиражем 350 тисяч одиниць. Очікується, що "Хвилину мовчання" введуть в обіг 29 серпня – у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Поки українці можуть зробити передзамовлення марки на сайті, а від 29 серпня – у відділеннях та філателістичних крамницях.

Раніше "Укрпошта" створила марку на честь 33-й річниці незалежності України. На ній зобразили картку, створену художником Нікітою Тітовим.