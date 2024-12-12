"Укрпошта" випустила марку на честь Усика перед його боєм-реваншем з Ф'юрі

Нову марку з Усіком презентують напередодні бою-реваншу з Ф'юрі

"Укрпошта" відкрила передзамовлення на нову благодійну поштову марку, присвячену одному з найтитулованіших боксерів України – Олександру Усику.

Випуск буде називатися "USYK. Світ любить сильних", повідомляють в компанії.

Марку випустили напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Бій-реванш відбудеться 21 грудня.

"Світ любить сильних, а Україна знає про силу чи не найбільше. Бо наша земля зрощує непереможних – людей сталевої волі та характеру", – зауважили в "Укрпошті".

Кошти з продажу передадуть благодійному фонду Usyk Foundation, який створили для підтримки Сил Оборони та українців, які постраждали від російської агресії.

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Поштовий випуск “USYK. Світ любить сильних” "Укрпошта"

Художник поштової марки, блоку, конверта та картки – Сергій Тєхов.

В "Укрпошті" додали, що тираж марки – 420 тисяч примірників.

Марковий аркуш "USIK. Світ любить сильних" містить 6 марок, кожна з яких має номінал "U" (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів) + 5,00 грн додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі.

Поштовий набір та блок будуть доступні у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях та у Поштовому маркеті з 12 грудня.

Нагадаємо, напередодні свят "Укрпошта" випустила марку "Лист Святому Миколаю" та відкриває Різдвяні резиденції.