"Укрпошта" випустила марку "Лист Святому Миколаю" та відкриває Різдвяні резиденції

"Укрпошта" презентувала нову марку "Лист Святому Миколаю", а також анонсувала відкриття по всій Україні Різдвяних резиденцій, де можна буде написати й надіслати листа Святому Миколаю.

Про це повідомили "УП. Життя" в пресслужбі поштового оператора.

Дизайн марки "Лист Святому Миколаю" створив художник Кость Лавро. На ній зображено хлопчика, який пише листа зі своїми бажаннями.

В основі малюнка – реальна історія маленького Ігоря, який у листі до Святого Миколая побажав тепла для наших захисників і повернення всіх додому.

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Марковий аркуш містить три марки номіналом "М" (для пересилання внутрішніх листів до 250 г).

Початок продажів стартує 6 грудня у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях та онлайн.

Загальний тираж випуску становить 300 тисяч марок. Тираж конвертів "Перший день" – 30 тисяч примірників, карток – 25 тисяч примірників, папок – 500.

Також із 6 грудня "Укрпошта" відкриває Головну Різдвяну резиденцію у Києві, де всі охочі можуть написати й надіслати листа Святому Миколаю. Такі резиденції з’являться й у центральних відділеннях по всій Україні. Вони працюватимуть до 31 грудня.

Раніше ми розповідали, про що мріють українські діти та про які бажання пишуть у листах до Святого Миколая.