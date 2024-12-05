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"Укрпошта" випустить поштовий набір на честь бригади "Хартія"

Віра Шурмакевич — 5 грудня, 14:18
Укрпошта випустить поштовий набір на честь бригади Хартія
"Укрпошта" випустить поштовий набір на честь "Хартії"
"Укрпошта"

"Укрпошта" анонсувала випуск лімітованого поштового набору на честь бригади оперативного призначення "Хартія".

Про це повідомили в пресслужбі поштового оператора.

"Дорога важка, коли несеш на спині свій дім". Проте всім нам у цьому поталанило – упродовж багатьох років війни Дім на спині й плечах несуть люди з хоробрим серцем, найвідважніші та найсміливіші серед усього світу.

Саме такими є військовослужбовці та військовослужбовиці "Хартії". Це єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони зупинили повторний наступ росіян на Харків, і досі тримають оборону країни", – розповіли в "Укрпошті".

Дизайнер - Сергій Майдуков
Набір випускають в межах проєкту "Власна марка"
"Укрпошта"
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Набір випускають в межах проєкту "Власна марка". До нього входять аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж складатиме 1013 екземплярів. Також передбачений набір з 9 листівок.

"Унікальний дизайн із документальною хронікою роботи бригади створив Сергій Майдуков. Задля реалізації ілюстратор безпосередньо працював поруч із хлопцями та дівчатами — у Харкові, області та стратегічно важливих Липцях", – йдеться у повідомленні.

Поштовий набір можна буде придбати на сайті "Укрпошти" з 10 грудня.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" створила марку на честь спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN.

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