"Укрпошта" випустить поштовий набір на честь бригади "Хартія"

"Укрпошта" анонсувала випуск лімітованого поштового набору на честь бригади оперативного призначення "Хартія".

Про це повідомили в пресслужбі поштового оператора.

"Дорога важка, коли несеш на спині свій дім". Проте всім нам у цьому поталанило – упродовж багатьох років війни Дім на спині й плечах несуть люди з хоробрим серцем, найвідважніші та найсміливіші серед усього світу.

Саме такими є військовослужбовці та військовослужбовиці "Хартії". Це єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони зупинили повторний наступ росіян на Харків, і досі тримають оборону країни", – розповіли в "Укрпошті".

Набір випускають в межах проєкту "Власна марка" "Укрпошта"

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Набір випускають в межах проєкту "Власна марка". До нього входять аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж складатиме 1013 екземплярів. Також передбачений набір з 9 листівок.

"Унікальний дизайн із документальною хронікою роботи бригади створив Сергій Майдуков. Задля реалізації ілюстратор безпосередньо працював поруч із хлопцями та дівчатами — у Харкові, області та стратегічно важливих Липцях", – йдеться у повідомленні.

Поштовий набір можна буде придбати на сайті "Укрпошти" з 10 грудня.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" створила марку на честь спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN.