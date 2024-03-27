Міста Героїв. "Укрпошта" випустила марку, присвячену оборонцям Охтирки

Національний оператор "Укрпошта" презентував поштовий випуск "Міста Героїв. Охтирка", присвячений оборонцям міста.

27 березня 2022 року закінчилася активна фаза боїв за Охтирку на Сумщині. "Укрпошта" нагадала про річницю на Facebook-сторінці.

Придбати поштовий випуск відсьогодні можна у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях, а також онлайн.

"Кожне місто-герой – це його люди, перш за все. Люди, які самовіддано обороняли Охтирку та інші міста, що їх націлено хотів захопити ворог у разі поразки цього форпосту. Люди, які віддали життя, виборюючи й захищаючи кожен метр української землі на Сумщині", – кажуть у компанії.

Автором поштового блоку є художник Володимир Таран

Автором поштового блоку, конвертів та штемпеля "Перший день" є художник Володимир Таран.

Тираж марки складає понад 1 млн примірників. Номінал – U = 15,00 грн (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток).

Купити набір можна у відділеннях Укрпошти, онлайн, а також у філателістичних магазинах

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" вшановувала й інші міста-герої філателістичними новинками.

Зокрема, компанія вже презентувала 4 поштових випуски – "Херсон – це Україна!", "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" та "Міста Героїв. Харківщина". Їх досі можна замовити онлайн або придбати у поштових відділеннях та крамницях.