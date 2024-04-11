"Укрпошта" випускає марки, присвячені українській зброї
"Укрпошта" анонсувала випуск нових поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine". Поштовий оператор розробив їх спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.
"Зброя з поміткою "Зроблено в Україні" – це та незалежна сила, що керує героїчними бійцями ЗСУ, здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа в бою на полі, в повітрі або морі", – зазначив Смілянський.
За його словами, на марках зображено зброю українського виробництва, зокрема:
- безпілотні комплекси Shark;
- ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий";
- один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон";
- самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана";
- бронеавтомобіль "Козак";
- морський дрон MAGURA V5.
Новинку випустять 13 квітня. Це – знаменний день для України: друга річниця з дня початку знищення флоту Росії та потоплення крейсеру "Москва", а також День працівника оборонно-промислового комплексу України.
Раніше "Укрпошта" випустила блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні.