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"Укрпошта" випускає марки, присвячені українській зброї

Віра Шурмакевич — 11 квітня, 11:04
Укрпошта випускає марки, присвячені українській зброї
"Укрпошта" анонсувала випуск нових поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine"
Ігор Смілянський

"Укрпошта" анонсувала випуск нових поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine". Поштовий оператор розробив їх спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Зброя з поміткою "Зроблено в Україні" – це та незалежна сила, що керує героїчними бійцями ЗСУ, здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа в бою на полі, в повітрі або морі", – зазначив Смілянський.

Нова серія марок від Укрпошти Зброя Перемоги. Made in Ukraine
Поштовий оператор розробив марки спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості
Ігор Смілянський

За його словами, на марках зображено зброю українського виробництва, зокрема:

  • безпілотні комплекси Shark;
  • ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий";
  • один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон";
  • самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана";
  • бронеавтомобіль "Козак";
  • морський дрон MAGURA V5.

Новинку випустять 13 квітня. Це – знаменний день для України: друга річниця з дня початку знищення флоту Росії та потоплення крейсеру "Москва", а також День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Нова серія марок від Укрпошти Зброя Перемоги. Made in Ukraine
На марках зображено зброю українського виробництва
Ігор Смілянський

Раніше "Укрпошта" випустила блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні.

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