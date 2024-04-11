"Укрпошта" випускає марки, присвячені українській зброї

"Укрпошта" анонсувала випуск нових поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine". Поштовий оператор розробив їх спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Зброя з поміткою "Зроблено в Україні" – це та незалежна сила, що керує героїчними бійцями ЗСУ, здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа в бою на полі, в повітрі або морі", – зазначив Смілянський.

Поштовий оператор розробив марки спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості Ігор Смілянський

За його словами, на марках зображено зброю українського виробництва, зокрема:

безпілотні комплекси Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий";

один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон";

самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана";

бронеавтомобіль "Козак";

морський дрон MAGURA V5.



Новинку випустять 13 квітня. Це – знаменний день для України: друга річниця з дня початку знищення флоту Росії та потоплення крейсеру "Москва", а також День працівника оборонно-промислового комплексу України.

На марках зображено зброю українського виробництва Ігор Смілянський

Раніше "Укрпошта" випустила блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні.