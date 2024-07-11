"Скарби Криму": Укрпошта випустила марки зі скіфським золотом

Укрпошта випустила спеціальний набір з дев'яти марок, на яких зображені артефакти "скіфського золота". Колекцію створювали за експонатами нової виставки у Скарбниці Національного музею історії України.

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Про це пресслужба Скарбниці музею повідомила у Facebook.

Як зазначили музейники, у лімітованому наборі будуть представлені дев'ять марок з артефактами та художній конверт зі спецпогашенням. На конверті зображена ручка посудини у формі оленя, яку датують 1 століттям нашої ери.

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Такий вигляд мають марки зі "Скарбами Криму" Скарбниця Національного музею історії України

"Загальна кількість комплектів – 565 шт., відповідно до кількості експонатів, які вдалося повернути Україні внаслідок судової перемоги в Нідерландах", – повідомили у пресслужбі.

Продаж марок почали з процедури спецпогашення. В ній взяли участь гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв та гендиректор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук Скарбниця Національного музею історії України

Менш ніж за добу охочі українці викупили усі набори на сайті Укрпошти. Один комплект з дев'яти марок і конверту коштував 600 гривень.

Повернення кримських скарбів в Україну

Зараз у скарбниці музею на території Києво-Печерської лаври показують "скіфське золото", яке після довгої судової суперечки повернулося в Україну до Нідерландів. Тепер це частина постійної експозиції Музею, яка працюватиме до звільнення Криму. Після перемоги колекцію з 565 предметів перевезуть на півострів.

Серед експонатів представлені античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. Усе це віднайшли під час досліджень Криму протягом 19-21 століття.



"Скіфське золото" показували в Амстердамі, у музеї Алларда Пірсона у 2014 році. Після окупації Криму Росією, музейники-колаборанти подали до суду Нідерланів з вимогою повернути скарби до півострова. Судова суперечка тривала майже 10 років. У листопаді 2023 року нідерландський музей Пірсона передав "скіфське золото" в Україну та скасував борг за зберігання коштовностей з 2014 року.