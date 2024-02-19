"І буде весна": Укрпошта випустить блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні
Укрпошта відкрила передзамовлення на блок марок “І буде весна”, присвячених 2 річниці повномасштабного вторгнення та 10 річниці війни в Україні.
Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.
“Друзі, цей тиждень особливий в історії України – 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення.
Було дійсно складно знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему “І буде весна”, бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде”, – заявив він.
Кожна марка — окрема світлина, пояснили в Укрпошті.
Блок складатиметься з 4 фото, які нагадують про 10 років протистояння російським загарбникам.
“Захоплення аеропорту “Бельбек”. Севастополь, 2014 рік”
Це пам’ятна фотографія війни, яку розпочала РФ ще у 2014-му році з окупації Криму. Автором світлини є польський фотограф Kуба Камінський/PAP, якому дивом вдалося приховати зображення від росіян. Завдяки цьому цей знімок побачив весь світ.
Світлина посіла перше місце в конкурсі Grand Press Photo 2014
“Кохання не спинити! Харків, 2022 рік”
Знімок Сергія Бобка/AFP увічнює тендітну мить кохання. Це весільне фото, зроблене весною 2022 року у Харкові. На ньому зображена пара волонтерів-медиків у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку.
“Світло переможе! “Азовсталь”. Маріуполь, 2022 рік”
Легендарний авторпортрет захисника Дмитра “Ореста” Козацького, який воїн зробив у травні 2022-го під час героїчної оборони Маріупольської “фортеці” – заводу “Азовсталь”. Ця світлина вже відзначена низкою нагород.
“Світло переможе!” та “Кохання не спинити!” потрапило до списку найкращих світлин 2022 року за версією видання The Guardian.
“Руки піхотинця. Бахмут, 2023 рік”
Фотограф Максим Дондюк зробив знімок рук піхотинця з позивним “Сніжок”. Позиція була розташована за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута у березні 2023 року.
Це фото потрапило до збірки найкращих фотографій 2023 року за рейтингом журналу Time.
23 лютого цей блок марок офіційно запустять у продаж, а доти діє перезамовлення. Тираж блоку складає 250 тисяч копій
“І хай ця весна принесе нам усім побільше позитивних новин”, – додав Смілянський.
Нагадаємо, нещодавно Укрпошта презентувала марку, яку присвятила роботі листонош, залізничникам та ЗСУ.