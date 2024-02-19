"І буде весна": Укрпошта випустить блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні

Укрпошта відкрила передзамовлення на блок марок “І буде весна”, присвячених 2 річниці повномасштабного вторгнення та 10 річниці війни в Україні.

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

“Друзі, цей тиждень особливий в історії України – 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення.

Було дійсно складно знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему “І буде весна”, бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде”, – заявив він.

Кожна марка — окрема світлина, пояснили в Укрпошті.

Блок складатиметься з 4 фото, які нагадують про 10 років протистояння російським загарбникам.

“Захоплення аеропорту “Бельбек”. Севастополь, 2014 рік”

Це пам’ятна фотографія війни, яку розпочала РФ ще у 2014-му році з окупації Криму. Автором світлини є польський фотограф Kуба Камінський/PAP, якому дивом вдалося приховати зображення від росіян. Завдяки цьому цей знімок побачив весь світ.

Світлина посіла перше місце в конкурсі Grand Press Photo 2014

Блок марок "І буде весна" Укрпошта

“Кохання не спинити! Харків, 2022 рік”

Знімок Сергія Бобка/AFP увічнює тендітну мить кохання. Це весільне фото, зроблене весною 2022 року у Харкові. На ньому зображена пара волонтерів-медиків у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку.

“Світло переможе! “Азовсталь”. Маріуполь, 2022 рік”

Легендарний авторпортрет захисника Дмитра “Ореста” Козацького, який воїн зробив у травні 2022-го під час героїчної оборони Маріупольської “фортеці” – заводу “Азовсталь”. Ця світлина вже відзначена низкою нагород.

“Світло переможе!” та “Кохання не спинити!” потрапило до списку найкращих світлин 2022 року за версією видання The Guardian.

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“Руки піхотинця. Бахмут, 2023 рік”

Фотограф Максим Дондюк зробив знімок рук піхотинця з позивним “Сніжок”. Позиція була розташована за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута у березні 2023 року.

Це фото потрапило до збірки найкращих фотографій 2023 року за рейтингом журналу Time.

23 лютого цей блок марок офіційно запустять у продаж, а доти діє перезамовлення. Тираж блоку складає 250 тисяч копій

“І хай ця весна принесе нам усім побільше позитивних новин”, – додав Смілянський.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта презентувала марку, яку присвятила роботі листонош, залізничникам та ЗСУ.