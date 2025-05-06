"На честь тих, хто першим зустрічає загарбника": "Укрпошта" анонсувала серію марок, присвячену піхоті

"Укрпошта" анонсувала випуск благодійної серії марок "Сіль землі", присвячену українським піхотинцям.

Тираж майбутньої марки – 1500 екземплярів, повідомила пресслужба "Укрпошти".

Її автором є український художник Андрій Єрмоленко, який минулоріч отримав Шевченківську премію за серію робіт "Український опір".

Випуск приурочили до Дня піхоти, який в Україні відзначають 6 травня.

"На честь тих, хто йде по багнюці, крізь непроглядний туман чи в літню спеку, аби мовчки вибороти своє. На честь тих, хто першим зустрічає загарбника, аби спинити його. На честь тих, кому, здається, до снаги все", – йдеться у публікації.

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8 гривень із кожної марки відправлятимуть на реконструкцію облич українських захисників і захисниць, які мають мінно-вибухові травми.

Введення серії в обіг відбудеться наприкінці травня, дату обіцяють повідомити пізніше. Власники філателістичних абонементів отримають лінк для оплати на свої електронні пошти ближче до дня офіційного виходу.

Нагадаємо, у березні цього року "Укрпошта" випустила серію марок "Місто Героїв. Маріуполь", присвячений захисникам Маріуполя та містянам, які загинули внаслідок російських злочинів.

Поштові марки випуску вкриті частинками сталі, виготовленої на меткомбінаті "Азовсталь".