В Інтерсіті можуть дозволити проїзд з великими собаками: УЗ ініціювала зміни щодо перевезення тварин

"Укрзалізниця" ініціювала зміни щодо перевезення тварин у поїздах. Оновлені правила планують затвердити після публічного обговорення, яке триватиме до моменту затвердження змін Державною регуляторною службою України.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

За оновленими правилами, визначення «жорстка конструкція» планують прибрати з опису переносок. Тепер для перевезення тварин підійдуть рюкзаки з водонепроникним абсорбуючим дном.

Тваринам до 45 см у холці хочуть дозволити тимчасове перебування без переноски для активності та сну на полиці купе.

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Собакам від 45 см можуть дозволити проїзд у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. У Інтерсіті+ їздити з великими собаками дозволять, якщо викупити всі місця в ряду.

Якщо зміни затвердять, службові собаки представників Сил оборони зможуть їздити безкоштовно у всіх типах вагонів, але з намордником і повідком.

"Якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", – додали в "Укрзалізниці".

Для перевезення тварини необхідні:

ветеринарний паспорт, де зазначені усі щеплення собаки;

відповідний квиток для тварини, який можна придбати у залізничних касах та у застосунку "Укрзалізниці" за 16 грн.

У співпраці з зоозахисною організацією UAnimals "Укрзалізниця" також розпочинає соціальну кампанію, щоб закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із улюбленцями.

"Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", – підкреслили у компанії.

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Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу буде винесено на суспільне обговорення для врахування інтересів усіх пасажирів і забезпечення їхнього комфорту.

Минулого року "Укрзалізниця" вже вносила зміни до правил перевезення пасажирів та багажу, уточнюючи порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин.

Нагадаємо, цього року в мережі з'явилися фото українського військового, який подорожував із службовим собакою з Києва до Чернігова і не зміг скористатися своїм місцем у потягу "Інтерсіті". Чоловік з твариною були змушені всю дорогу простояти в тамбурі. Цей випадок став поштовхом до змін, над якими зараз працює компанія.