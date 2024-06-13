"Укрзалізниця" запустила "особливий" потяг із Одеси до Краматорська
"Укрзалізниця" запустила потяг "Жовта стрічка" – символ підтримки спротиву українців на тимчасово окупованих територіях.
Про прибуття особливого поїзду маршруту №192/191 Одеса – Краматорськ до кінцевої залізничної станції, що на Донеччині, розповіли в "Укрзалізниці" та громадській організації "Жовта стрічка".
"Щодня тисячі активістів і активісток руху спротиву "Жовта стрічка" на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив.
Малими героїчними вчинками з ризиком для власного життя вони борються за повернення України та нагадують окупантам, що це – українська земля", – пояснюють вони.
Залізничники також поділилися знімками вагонів потягу, на стінах якого – згадки про мешканців міст, містечок і сіл, які перебувають під російською окупацією.
В "Укрзалізниці" кажуть: українцям на тимчасово окупованих територіях важливо, щоб про них пам’ятали та розповідали про їхній спротив. А тому пропонують долучитися до їхньої підтримки.
Для цього пасажири поїзда №192/191 можуть зробити світлини на тлі вагонів і поділитися ними у соцмережах із хештегом #ПотягЖовтаСтрічка.
Також у потязі розмістили спеціальні скриньки, в яких можна залишити послання українцям, що перебувають під окупацією.
"Розповідайте світу про спротив українців і підтримуйте своїх: щоб поїзди Укрзалізниці швидше повернулися на знову вільні українські землі", – додають залізничники.
Раніше ми розповідали про кампанію руху опору "Жовта стрічка", що отримала назву "Прапор запеклості". Організатори закликали долучитися до акції, аби зробити спротив видимим.