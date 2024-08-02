"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон: як придбати

8 серпня вагон вирушить у свій перший рейс символічним маршрутом, який поєднує схід та захід України та регулярно перевозить групи дітей з Харківщини на відпочинок у горах.

"Укрзалізниця" оголосила про старт продажу квитків на перший в Україні дитячий купейний вагон. Обрати поїздку саме в цьому вагоні можуть батьки, які подорожують з маленькими дітьми.

З 8 серпня він курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня, повідомляє "Укрзалізниця".

Вагон оснащений так, щоб пасажирам до 8 років та їхнім батькам в дорозі було комфортно, безпечно та цікаво. Дитячі вагони оснащені різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами, манежами, сповивальними столиками у вбиральні.

Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року – їх проводили на Київському електровагоноремонтному заводі.

Дитячий вагон спроєктували в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії. До кінця 2024 року "Укрзалізниця" планує запустити ще 7 таких вагонів.

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"Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі.

Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Квитки для поїздки у цьому вагоні можна придбати виключно через мобільний застосунок "Укрзалізниці". Вагон має маркування "Дитячий".

Ціна аналогічна вартості купейних квитків такого ж класу. Діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Раніше "Укрзалізниця" розширила кількість поїздів із жіночими купе. Продаж квитків у такі купе вперше в Україні запустили у червні 2023 року.