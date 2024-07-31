"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів із жіночими купе

Національний перевізник "Укрзалізниця" розширив кількість поїздів із жіночими купе.

З 1 серпня додаткові потяги поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе, повідомили у соцмережах "УЗ".

Залізничники нагадують, що придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці", де такі місця мають відповідну позначку.

Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.⠀

Де будуть жіночі купе?

Жіночі купе зʼявляться на чотирьох рейсах далекого сполучення:

ВІДЕО ДНЯ

№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ – Рахів.

Нині жіночі купе вже є у таких потягах:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Ясіня;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

"Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось з інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", – кажуть в "Укрзалізниці".

Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.

Нагадаємо, продаж квитків у жіночі купе вперше в Україні запустили у червні 2023 року. У травні минулого року українці підтримали петицію з вимогою створити такі вагони або купе в потягах.