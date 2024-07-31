"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів із жіночими купе
Національний перевізник "Укрзалізниця" розширив кількість поїздів із жіночими купе.
З 1 серпня додаткові потяги поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе, повідомили у соцмережах "УЗ".
Залізничники нагадують, що придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці", де такі місця мають відповідну позначку.
Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.⠀
Де будуть жіночі купе?
Жіночі купе зʼявляться на чотирьох рейсах далекого сполучення:
- № 1/2 Харків – Івано-Франківськ;
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ – Рахів.
Нині жіночі купе вже є у таких потягах:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
"Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось з інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", – кажуть в "Укрзалізниці".
Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.
Нагадаємо, продаж квитків у жіночі купе вперше в Україні запустили у червні 2023 року. У травні минулого року українці підтримали петицію з вимогою створити такі вагони або купе в потягах.