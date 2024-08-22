У швидкісних потягах і на двох залізничних вокзалах з’явилися оповіщення жестовою мовою

"Укрзалізниця" впровадила оповіщення жестовою мовою. Вони з’явилися у швидкісних поїздах та на екранах залізничних вокзалів у Києві та Львові.

Як зазначив перевізник, це важливий крок для забезпечення доступу до інформації для людей, які мають порушення слуху.

В "Укрзалізниці" розповіли, що з повідомлень можна дізнатися про початок повітряної тривоги, де розташовані вбиральні, дитячі зони та іншу необхідну інформацію.

Переклад на українську жестову мову здійснювали професійні перекладачі громадської організації "Громадський рух "Соціальна єдність".

"Ці зміни є частиною глобальної стратегії безбарʼєрності "Укрзалізниці", яка спрямована на створення безпечного та доступного середовища для кожного пасажира.

ВІДЕО ДНЯ

За два роки вже реалізовано понад 100 проєктів, зокрема з модернізації вокзалів, оновлення рухомого складу, запровадження нових послуг для людей з інвалідністю та можливість онлайн-замовлення інклюзивних вагонів", – йдеться у повідомленні.

Працівники інфозон на вокзалах Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси, Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців користуються планшетами, де попередньо завантажили спеціальний застосунок.

"Він дозволяє працівникам викликати перекладача жестової мови щойно виникає така потреба. Спілкування відбувається через відеозв'язок: співробітник говорить, а перекладач транслює це жестовою мовою.

Коли говорить пасажир з порушенням слуху, перекладач озвучує голосом", – пояснили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця показала, як виглядає перший дитячий вагон. Він адаптований для подорожей з дітьми.