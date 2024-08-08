"Укрзалізниця" показала перший дитячий вагон: чим він особливий

"Укрзалізниця" відправила у перший рейс поїзд з дитячим вагоном

"Укрзалізниця" відправила у перший рейс потяг із дитячим вагоном. Він вирушив за маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, цей вагон розробили у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Його спеціально адаптували для комфортних подорожей з дітьми, яким ще не виповнилося 8 років.

Чим особливий дитячий вагон?

Коридор нового дитячого вагона обладнали різноманітними бізібордами з рухомими елементами та інтерактивними плакатами. А для безпеки маленьких пасажирів встановили спеціальні дитячі поручні з м’якою оббивкою.

Для дітей встановили цікаві бізіборди з різними елементами "Укрзалізниця"

Дитині тепер легше буде розрізняти купе, адже всі вони мають свою "Іскорку суперсил" – на дверях до кожного з них зображені персонажі лялькового театру, який розробив Дитячий фонд ООН.

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Кожне купе позначене спеціальним малюнком "Укрзалізниця"

Також, щоб поїздка була цікавою, у кожному купе можна знайти навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільну гру. А для найменших пасажирів передбачений манеж і збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Для дітей є різні матеріали, щоб поїздка була цікавою "Укрзалізниця"

Крім того, у вбиральні є дитячі засоби гігієни, пеленальний столик для зміни підгузників чи одягу, а також спеціальні дитячі накладки на унітаз.

В "Укрзалізниці" зазначили, що проєктування вагона та його капітальний ремонт тривали 6 місяців. За цей час фахівці встигли оновити базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів.

У 2024 році підприємство планує запустити ще 7 вагонів такого типу.

Нагадаємо, придбати квитки на дитячий вагон можна лише онлайн через мобільний застосунок "Укрзалізниці". За правилами перевізника, діти до 5 років включно можуть подорожувати безкоштовно і не потребують окремого квитка.

"Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети, на яких зазначатимуть купе та контактний номер телефону батьків", – зауважили в "Укрзалізниці".

При вході в поїзд кожній дитині надягатимуть спеціальний браслет, де буде зазначено номер купе та телефон батьків "Укрзалізниця"