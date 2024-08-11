Розкуповують першими: в Укрзалізниці розповіли, скільки пасажирок уже скористалися "жіночими купе"
Жіночими купе вже скористалося 192 тисячі пасажирок "Укрзалізниці". Квитки у такі вагони є найбільш популярними, їх розкуповують першими.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пасажирського напрямку перевізника Олександр Перцовський, пише "Укрінформ".
"На сьогоднішні 192 тисячі пасажирок проїхало в жіночих вагонах, купе. Це є найбільш задоволений сегмент наших клієнтів", – сказав посадовець.
Він наголосив: з погляду комфорту, додаткових умов і вартості квитків "жіночі купе" нічим не відрізняються від інших.
Водночас, за словами Олександра Перцовського, ці квитки є найбільш популярними – їх розкуповують першими.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах далекого спрямування у червні 2023 року.
Зараз "жіночі купе" є у таких потягах:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг;
- №1/2 Харків – Івано-Франківськ;
- №5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- №95/96 Київ – Рахів.
Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці" – такі місця мають відповідну позначку.
Посадка до жіночих купе доступна жінкам і дітям, яким не виповнилося 6 років.
Днями "Укрзалізниця" також відправила у перший рейс потяг із дитячим вагоном. Він вирушив за маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. У 2024 році підприємство планує запустити ще 7 вагонів такого типу.