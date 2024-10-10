Ураган "Мілтон" завадив астронавтам NASA повернутися на Землю: вони зафільмували потужну стихію

Потужний ураган "Мілтон" змусив астронавтів NASA затриматися на борту Міжнародної космічної станції.

Екіпаж космічного корабля SpaceX Crew Dragon мав повернутися на Землю цього тижня, але їхнє прибуття відбудеться не раніше 13 жовтня, пише Space.

"NASA і SpaceX планують відстикувати екіпаж Crew-8 від Міжнародної космічної станції не раніше 3:05 ранку за північноамериканським східним часом у неділю 13 жовтня через погодні умови й потенційний вплив урагану "Мілтон" на півострів Флорида", – повідомило космічне агентство 7 жовтня.

У NASA також розповіли, що керівники місії SpaceX Crew-8 продовжують стежити за погодними умовами, а наступний брифінг щодо повернення заплановано на 11 жовтня.

Астронавт NASA Метью Домінік, який чекає повернення на Землю, сфотографував ураган "Мілтон" з ілюмінатора корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour.

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Згодом космічне агентство опублікувало сповільнене відео з Міжнародної космічної станції, на якому видно "око" урагану "Мілтон".

Нагадаємо, ураган "Мілтон" – тропічний циклон з Мексиканської затоки зі швидкістю 180 миль на годину (близько 290 км/год), який нині вирує в американському штаті Флорида.

Спочатку його класифікували як мегашторм 3-ї категорії, потім він посилився до 5-ї категорії, але зрештою послабився до 4-ї.

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"Мілтон" спричинив повені й численні руйнування. Це найсильніший ураган, який траплявся в Мексиканській затоці наприкінці сезону, та шостий серед найсильніших ураганів в Атлантичному басейні у 2024 році.