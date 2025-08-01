Кабмін дозволив надсилати "бойові" повістки поштою

Відмова від отримання повістки трактуватиметься як ухилення від мобілізації

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє надсилати "бойові" повістки військовозобов’язаним та резервістам поштою рекомендованим листом. Раніше такі повістки можна було вручати лише під особистий підпис.

Відмова від отримання або неявка тягне за собою кримінальну відповідальність.

Про це йдеться у постанові уряду №916 від 30 липня 2025 року.

Зміни передбачають, що повістка щодо призову під час мобілізації та направлення до місця служби може вручатися особисто під підпис або надсилатися рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення – на адресу місця проживання.

Це стосується осіб, які вже пройшли медкомісію та професійно-психологічний відбір (за потреби). У разі відмови від отримання повістки це трактуватиметься як ухилення від мобілізації.

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Надсилати повістки поштою в Україні почали ще в 2024 році, однак це не стосувалося повісток на відправлення до місця проходження служби. Досі особам, які підлягають призову на військову службу на основі результатів ВЛК "бойові" повістки вручали лише під особистий підпис.