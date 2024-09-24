Уряд призначив нову заступницю міністра освіти і науки: що про неї відомо

Кабмін призначив нову заступницю міністра освіти і науки України – нею стала Надія Кузьмичова. Вона у міністерстві опікуватиметься шкільною освітою.

Про це повідомили в МОН.

Зазначається, що Кузимичова є фахівчинею у сфері освіти та розвитку людського капіталу.

Вона є співзасновницею і генеральною директоркою (2020-2024) ТОВ "Глобал Едьюкейшн" та ТОВ "Освіта майбутнього ЮА", що займають розвитком освітнього простору для українських підлітків у Львові.

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Крім того, вона є власницею компанії MLS group, що надає послуги з реалізації маркетингових, соціально-політичних досліджень, консалтингу й оцінки проектів.

У 2021 році Кузьмичова відкрила Центр креативних технологій TUMO у Києві, а у травні 2024 року – освітній простів UA-Teens у Львові. Обидва проєкти мають на меті допомогти молоді реалізувати свій потенціал через креативні технології.

До цього вона очолювала Центр незалежних соціологічних досліджень Запорізького національного університету, де займалася питаннями академічної доброчесності та якості освіти.

Кузьмичова має 11 років педагогічного досвіду, а з 2023 року працювала радницею віцепрем'єр-міністра з інновацій, освіти та технологій Михайла Федорова.

Раніше ми розповідали, що Кабінет Міністрів ініціював проведення службового розслідування стосовно заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.