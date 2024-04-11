Уряд змінив перелік лікарських засобів і медичних виробів, які закуповують централізовано

Ці медичні вироби після закупівлі розподілятимуть травматологічним і нейрохірургічним медзакладам

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає розширення переліку лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають централізованій закупівлі.

"Через повномасштабну війну в Україні існує гостра потреба в оперативному забезпеченні закладів охорони здоровʼя медичними виробами для лікування від наслідків травм, зокрема бойових.

Саме тому цьогоріч уперше будуть централізовано закуплені травматологічні пластини, стрижні, системи транспедикулярної фіксації та інші", – повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Ці медичні вироби після закупівлі розподілятимуть відповідно до наданих заявок між закладами охорони здоров’я, що надають травматологічну та нейрохірургічну допомогу.

Також у 2024 році вперше за бюджетні кошти централізовано закуплять слухові апарати для потреб пацієнтів, які перебувають на спеціальному обліку. Цими засобами забезпечать осіб з інвалідністю, перелік яких передбачений Постановою Кабінету Міністрів України №1301 від 3 грудня 2009 року.

"Крім того, рішення уряду дасть можливість покращити надання допомоги дітям, що мають рідкісне імунне захворювання – хворобу Кавасакі.

Починаючи з 2024 року, цих пацієнтів централізовано забезпечуватимуть імуноглобуліном людським, який є основним лікувальним засобом при цьому захворюванні", – пояснюють у МОЗ.

Видатки для централізованої закупівлі та розширення переліку необхідних медичних виробів, які найчастіше використовуються для лікування від травм, зокрема бойових, передбачено державним бюджетом на 2024 рік.

Раніше ми писали про те, як вплине повернення оподаткування на Медзакупівлі.