Уряд підтримав виплати родинам цивільних, які загинули, боронячи державу на початку вторгнення

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про виплати родинам цивільних, які загинули під час оборони України у перший місяць повномасштабного вторгнення. Тепер його має розглянути Верховна Рада.

Про це повідомили постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Олексій Гончаренко.

У законопроєкті йдеться про уточнення підстав для надання статусу члена сімʼї загиблого захисника чи захисниці України.

Також передбачається виплата одноразової грошової допомоги родинам цивільних людей, які загинули з 24 лютого по 25 березня 2022 року під час оборони України разом із військовими формуваннями.

Сума виплати складає 15 мільйонів гривень.

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Тим, хто вже отримав часткову компенсацію, пропонується доплата до повної суми.

Нагадаємо, уряд спростив отримання виплати для родин зниклих безвісти бійців, яких визнали загиблими.