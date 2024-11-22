Уряд підтримав виплати родинам цивільних, які загинули, боронячи державу на початку вторгнення
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про виплати родинам цивільних, які загинули під час оборони України у перший місяць повномасштабного вторгнення. Тепер його має розглянути Верховна Рада.
Про це повідомили постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Олексій Гончаренко.
У законопроєкті йдеться про уточнення підстав для надання статусу члена сімʼї загиблого захисника чи захисниці України.
Також передбачається виплата одноразової грошової допомоги родинам цивільних людей, які загинули з 24 лютого по 25 березня 2022 року під час оборони України разом із військовими формуваннями.
Сума виплати складає 15 мільйонів гривень.
Тим, хто вже отримав часткову компенсацію, пропонується доплата до повної суми.
Нагадаємо, уряд спростив отримання виплати для родин зниклих безвісти бійців, яких визнали загиблими.