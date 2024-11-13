Уряд спростив отримання виплати для родин зниклих безвісти бійців, визнаних загиблими

Кабмін розширив соціальні гарантії для родин військових, які зникли безвісти, а згодом були оголошені померлими.

Такі сім’ї зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом 3 років з моменту набрання чинності рішення суду, а не від офіційної дати смерті.

Відповідні зміни до порядку виплат Уряд ухвалив за пропозицією Міністерства оборони України, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через закінчення термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення", – кажуть у Координаційному штабі.

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Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Зміни вносяться до постанов Кабінету Міністрів України №975 від 25 грудня 2013 року та №168 від 28 лютого 2022 року.

Також уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи, оскільки такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування.

Раніше Кабмін оприлюднив постанову, яка змінює процедуру виплат сім'ям загиблих військових і пораненим бійцям. "УП. Життя" пояснювала, як тепер отримати кошти.

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Нагадаємо, якщо захисник зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк більше ніж 6 місяців, родина може звернутися до суду із заявою про визнання його померлим та просити про відповідні виплати.