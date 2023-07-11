Чому українцям потрібен медичний канабіс? Німецький професор про вплив ліків на ПТСР

Нещодавно до благодійного фонду "Пацієнти України" звернулись представники нідерландської громадської організації Drugs Peace Institute з питанням, чи мають українські пацієнти достатній доступ до знеболення та ліків проти ПТСР. Наші європейські колеги добре розуміють, що у тих умовах, в яких опинилася Україна, пацієнтам конче потрібен максимальний спектр усіх доступних у світі препаратів.

Нам було непросто відповісти на цей запит. Справа в тому, що одна з важливих речовин, на основі яких у Європі виробляють ліки для тяжкохворих пацієнтів або тих, хто має ПТСР – тобто ліків на основі медичного канабісу – в Україні немає. Тому що такі ліки заборонені.

Фонд "Пацієнти України" вже 6 років бореться за ухвалення закону про медичний канабіс, і всі наші зусилля марні. Всі 6 років близько 2 млн пацієнтів, які мають тяжкі хронічні хвороби (онкологічні захворювання, епілепсію, хвороби Паркінсона або Альцгеймера, а також інші рідкісні хвороби), мають цілком законний доступ до важких опіатів. А от до медичного канабісу, який навіть на свідомість людини не впливає – ні.

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Важкохворим дітям з епілепсією та ДЦП, які страждають від спастичності м’язів, абсолютно легально прописують, по суті, важкі наркотики, а ліки на основі медичного канабісу, який не викликає ані залежності, ані будь-яких наслідків для здоров’я дітей – не призначають. Тому що медичний канабіс заборонений у нашій країні.

У той час Європейський Парламент ще у 2019 році ухвалив Резолюцію 2018/2775 (RSP) від 13 лютого, яка закликає уряди держав-членів Європейського Союзу забезпечити доступність ліків на основі медичного канабісу (шляхом імпорту або власного виробництва, за умов дотримання вітчизняних умов та стандартів).

Сказати, що наші колеги з Нідерландів були здивовані – не сказати нічого. Як можна в такі часи не мати доступу до важливих ліків? Новина про це розповсюдилась швидко по медичній спільноті Європи, і на нас вийшли колеги всесвітньо відомого дослідника медичних властивостей канабісу Франь’о Гротенгермена.

Франь’о Гротенгермен – легенда європейської науки. Він народився у середині 1950-х, вивчав медицину в Кельнському університеті та отримав ступінь медичного доктора філософії з відзнакою в 1996 році. До 1992 року, коли він захворів на мікроангіопатію та розлад мікроциркуляції (призводять до проблем із серцево-судинною системою, серця та розлад ортостазу), він також працював лікарем.

Захворювання Гротенгермена повністю прикувало його до ліжка, і вже багато років професор потребує допомоги сторонніх людей. Але це не зупинило його активну наукову діяльність. Він багато виступає, дає лекції та інтерв’ю, працює у власній практиці в Штайнхаймі з акцентом на терапію тяжких захворювань канабісом і канабіноїдами. Крім того, він є науковим співробітником Nova-Institut GmbH у відділі відновлюваної сировини, де також займається коноплями як лікарськими засобами.

Минулого року він став героєм документального фільму The Doctor, який розповідає про його визначну роль у прийнятті медичного канабісу лікарською спільнотою усього світу.

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22 червня професор Гротенгермен надіслав нашій організації лист про те, як медичний канабіс використовується у лікуванні посттравматичного розладу у пацієнтів. У супроводжувальній записці до свого листа нам він написав: "У моїй практиці є багато пацієнтів, які проходять лікування ПТСР канабісом. І в них сон покращується, а кошмари зменшуються або зникають зовсім".

Публікуємо лист пана Гротенгермена у скороченому вигляді. З повним змістом та переліком досліджень, на які опирається професор, ви можете ознайомитися за посиланням.

Увага! Лист містить велику кількість спеціальних наукових термінів, тож частину з них ми опустили, водночас додавши деякі пояснення, аби спростити сприйняття для читачів.

Професор Гротенгермен говорить про позитивний вплив не лише медичного канабісу на людей з ПТСР, а й про такий же вплив рекреаційного канабісу у випадках, коли люди вимушені його використовувати, оскільки не мають доступу до ліків.

Утім, варто зазначити, що БФ "Пацієнти України" разом з багатьма активістами та народними депутатами виступають за легалізацію виключно медичних препаратів на основі канабісу, які мають відпускатися за рецептом лікаря та обіг яких має строго контролюватися.

ЛИСТ ФРАНЬО ГРОТЕНГЕРМЕНА

Фундаментальні дослідження у сфері медичного канабісу

Почнемо з теорії. Разом із власними канабіноїдами організму людини – так званими ендоканабіноїдами, а також ферментами для утворення та руйнування ендоканабіноїдів – канабіноїдні рецептори утворюють ендоканабіноїдну систему людини.

Ендоканабіоїд міститься в усіх органах людського тіла і виконує багато функцій в організмі, в тому числі у регулюванні стресу.

Найкраще дослідженими ендоканабіноїдами є анандамід (арахідоноїлетаноламід) і 2-AG (арахідоноїлгліцерин). Загалом на сьогодні в організмі людини виявлено близько 200 ендоканабіноїдоподібних речовин.

Ще в 2003 році, згідно зі статтею в журналі Nature, дослідницька група під керівництвом професора Зігльгенсбергера з Інституту психіатрії Макса Планка в Мюнхені змогла продемонструвати, що ендогенна канабіноїдна система відіграє центральну роль у стиранні неприємних спогадів у людей та тварин (Marsiano та ін., 2003).

Так, трансгенні миші, у яких були відсутні канабіноїдні рецептори мозку (CB1), і миші, які отримували антагоніст рецептора CB1, демонстрували суттєве погіршення згасання страху під час експериментів. Команда науковців виявила, що мигдалеподібне тіло (ділянка головного мозку, відповідальна за зберігання пам’яті та страху), була заповнена саме ендоканабіноїдами, коли миші поступово забували вивчену реакцію на шок.

Клінічні дослідження

Деякі клінічні дослідження показують, що вживання тетрагідроканабінолу або канабісу забезпечує значне полегшення пацієнтам з посттравматичним стресовим розладом. Надаємо вибірку деяких досліджень, не претендуючи на їхню вичерпність.

Так, ТГК сприяє значному поліпшенню симптомів посттравматичного стресового розладу. Це результат відкритого дослідження з Єврейського університету в Єрусалимі (Ізраїль) (Ройтман та ін., 2014). Дослідження оцінювало переносимість і безпеку перорального ТГК при хронічному ПТСР.

10 пацієнтів на стабільному лікуванні отримували 5 мг ТГК двічі на день як допоміжний засіб лікування. У 3 пацієнтів були помірні побічні ефекти, жоден з яких не призвів до припинення лікування. Лікування викликало статистично значуще покращення загальної тяжкості симптомів, якості сну, частоти кошмарів і симптомів підвищеного нервового збудження.

Згідно вже з іншим дослідженням, у 150 пацієнтів, які страждали на ПТСР, вживання ТГК призвело до зменшення симптомів через рік порівняно з тими, хто не споживав канабіс (Bonn-Miller та ін., 2020). Дослідження було проведено дослідниками Медичної школи Перельмана при Університеті Пенсільванії у Філадельфії, США, і опубліковано в Cannabis and Cannabinoid Research. Це дослідження вивчало симптоми та функціонування ПТСР у двох вибірках учасників з діагнозом ПТСР:

особи з ПТСР, які вживали канабіс,

особи з ПТСР, які не вживали канабіс.

Протягом одного року споживачі канабісу повідомили про значне зменшення тяжкості симптомів ПТСР порівняно з тими, хто канабіс не вживав.

Також, згідно з плацебо-контрольованим дослідженням за участю 71 пацієнта, ТГК зменшив реактивність мигдалеподібного тіла мозку (Рабінак та ін., 2020). Дослідження було проведено вченими з Університету штату Уейн у Детройті, США, і опубліковано в журналі Psychopharmacology. Було сформовано 3 групи дорослих:

25 здорових осіб контрольної групи, які не зазнали травми

27 дорослих без посттравматичного стресового розладу, які зазнали травми

19 дорослих із посттравматичним стресовим розладом, які зазнали травми.

Вони отримували або ТГК, або плацебо. У дорослих із посттравматичним стресовим розладом ТГК знижував реактивність мигдалевидного тіла, пов’язану із загрозою, і демонстрував інші функціональні ознаки стійкості до загрози в діяльності мозку.

Автори дійшли висновку, що ці "це може виявитися корисним як фармакологічний підхід до лікування психопатологій, пов’язаних зі стресом і травмою".

Ще одне дослідження. Згідно з даними 404 споживачів медичного канабісу зі Сполучених Штатів, які мали посттравматичний стресовий розлад, медканабіс ефективно зменшив симптоми більш ніж на 50% (LaFrance та ін., 2020).

Дані отримано з мобільного додатку, який пацієнти використовують для відстеження зміни симптомів залежно від різних сортів і доз канабісу. Учасники використовували цей додаток 11 797 разів протягом 31-місячного періоду, щоб оцінити симптоми (нав’язливі думки, спогади, дратівливість та/або тривога) безпосередньо перед і після прийняття.

Усі симптоми зменшилися більш ніж на 50% одразу після прийняття препарату. З часом спостерігалось ще більше зменшення нав’язливих думок і дратівливості, причому пізніші сеанси вживання канабісу передбачали більш значне полегшення симптомів, ніж попередні сеанси.

Висновки

Сучасні наукові дані щодо ефективності препаратів на основі канабісу для лікування ПТСР свідчать про таке:

ендоканабіноїдна система організму людини відіграє важливу роль у забуванні та стиранні неприємних спогадів;

ендоканабіноїдна система гіпоактивна (тобто знижує свою діяльність – прим. ред.) при ПТСР. Це зниження активності призводить до того, що люди з посттравматичним стресовим розладом стають менш стійкими до стресів;

підвищення рівня ендоканабіноїдів полегшує тривожність у щурів, яких піддають стресу під час експериментів;

початкові дослідження показують, що терапія канабісом може полегшити симптоми посттравматичного стресового розладу;

поточна база наукових доказів цілком достатня для виконання вимог § 31 (6) SGB V (Sozialgesetzbuch або SGB V – це кодекс соціального страхування, частина V, про обов'язкове медичне страхування – прим. ред.) щодо помітного полегшення симптомів ПТСР за допомогою ліків на основі канабісу. (Іншими словами, європейська медична система вже вивчає процес відшкодування пацієнтам ліків на основі канабісу через обов'язкове медичне страхування – прим. ред).

Наскільки нам відомо, ТГК є першою фармакологічною речовиною, яка може впливати на симптоматику посттравматичного стресового розладу, допомагаючи пацієнтам значною мірою стерти неприємні переживання зі своєї свідомості через вплив на певні ділянки мозку, щоб зменшити кошмари та спогади. Досі жоден інший препарат не зміг цього зробити.

Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України", спеціально для УП. Життя

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