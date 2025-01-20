Уряд вперше замовив перелік розробок для потреб держави: над чим працюватимуть вчені

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою затвердив перелік науково-технічних (експериментальних) розробок для виконання ключових державних завдань.

Це перше таке "замовлення" від держави. Раніше науковці самі визначали, над якими розробками працюватимуть.

Про це повідомили Міністерство освіти і науки та віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До переліку, який затвердив уряд, увійшло 22 науково-технічних розробок. Їх відібрали в ході конкурсу. Зокрема, у фокусі наукових розробок такі завдання:

посилення національної безпеки (11 розробок);

розвиток енергетики – створення технології для отримання водневого палива (1 розробка);

стале агровиробництво – подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення (1 розробка);

розвиток сучасних медичних технологій – нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ (3 розробки);

подолання наслідків екологічної катастрофи – руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища (1 розробка);

цифровізація і штучний інтелект – аналіз великих обсягів даних, управління інформаційними процесами та ухвалення рішень щодо розвитку адміністративних, технологічних, виробничих та освітніх процесів (5 розробок).

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"На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їхню реалізацію – понад 186 мільйонів гривень. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку", – зазначив Федоров.

Фінансування розподілять таким чином:

на 2025 рік передбачено майже 120 мільйонів гривень;

на 2026-й – близько 67 мільйонів.

"Це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки – це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості.

Найцінніше, що є в України, – це люди. Тому важливо, щоб більше вчених і наукових команд розкрили власний потенціал і працювали на користь безпеки, економіки та суспільства", – зазначив міністр.