Військові, медики, будівельники: уряд збільшує кількість бюджетних місць на окремі спеціальності

Зміни в обсягу державного замовлення пояснюють вимогами воєнного часу

Уряд прийняв рішення про збільшення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців найбільш затребуваних галузей в період воєнного стану.

Рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів 28 червня, інформує Міністерство економіки України.

"Понад два роки повномасштабної війни вплинули на ринок праці. Нині на ньому затребувані фахівці у сфері безпеки та оборони, медики, будівельники, працівники сфери транспорту та логістики.

Провівши аналітику ринку праці, ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям й могло покрити запит роботодавців", – пояснила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У відомстві зазначили, що при прийнятті рішення взяли до уваги опитування роботодавців, макропрогноз, прогноз від Міжнародної організації праці, припущення щодо продуктивності праці та міграційних потоків, потреби фахівців для інвестиційних проєктів та органічного відновлення економіки.

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Відтак протягом 2024-2027 років зросте кількість бюджетних місць для здобуття освіти у сферах:

охорони здоров’я;

воєнних наук;

національної безпеки і безпеки державного кордону;

транспорту та будівництва;

легкої промисловості та інших.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, через специфічну потребу в спеціалістах іншої галузі уряд має на меті "створити щільний зв’язок у ланцюжку освіта-економіка-ринок праці".

У 2024 році зросте кількість місць держзамовлення у галузі "Охорони здоров’я" за спеціальностями:

"Медицина" ( + 523 місця) ;

"Терапія та реабілітація" (314 місця) ;

"Медична психологія" (90 місць) ;

"Технології медичної діагностики та лікування" ( 44 місця).

У сфері "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" навчатися за державний кошт зможе на 640 українців більше.

Раніше ми розповідали про повернення урядом щорічних грантів для молодих учених та докторів наук, які надаватимуть за результатами конкурсів наукових проєктів.