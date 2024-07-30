Хто стане новим освітнім омбудсменом? Комісія обрала 17 претендентів

У рамках конкурсу на посаду освітнього омбудсмена комісія з добору претендентів обрала 17 кандидатів. Серед учасників – вчителі, викладачі, науковці та тимчасово непрацевлаштовані особи.

Їхні імена оголосили 29 липня 2024 року, повідомило Міністерство освіти та науки України.

Серед учасників конкурсу – Лещик Надія Всеволодівна, начальниця відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.

"Хочу зараз відкласти свою скромність і повідомити, що подала свою кандидатуру на посаду освітнього омбудсмена.

Маючи п'ятирічний досвід роботи в Службі освітнього омбудсмена, добре розумію, які саме є проблеми у нас із захистом прав: прогалини в законодавстві, відсутність механізмів захисту прав у громадах, неякісна комунікація з учасниками освітнього процесу, відсутність реальних механізмів впливу на порушників прав тощо", – заявила вона у соцмережах.

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Серед претендентів на посаду також є представники Національного авіаційного університету. Зокрема, помічник ректора Савчук Петро Петрович. Раніше він обіймав посаду ректора Луцького національного технічного університету. Щодо нього є низка судових рішень та ухвал, одна з яких стосувалася корупції. Він також брав участь у політичних перегонах.

Другою кандидаткою є виконувачка обов'язків декана юридичного факультету Національного авіаційного університету Сопілко Ірина Миколаївна. ЗМІ закидали їх можливу причетність до корупційних схем.

Про Алєксєєва Володимира Євгенійовича відомо, що він служить у ЗСУ та очолює Гнідинцівську середню школу у Прилуцькому районі на Чернігівщині.

"Це дуже важлива посада в освітянському вимірі. Саме зараз маємо дуже і дуже багато викликів. І усі ці виклики ми вирішимо. Разом. Є бачення. Є позиція. Є напрям. Є все…", – зазначив він.

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Домоцький Денис Борисович є помічником ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Понад 10 років працював вчителем, а потім – викладачем.

Лисоконь Ілля Олександрович – старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, помічник ректора з перспективного розвитку Криворізького державного педагогічного університету.

Також у конкурсі бере участь директор навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України Михнюк Сергій Вікторович.

У списку – доцентка кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Птиця Наталія Василівна. Вона викладає логістику.

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Федоренко Анна Вікторівна – доцентка кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія".

Серед кандидатів є Рудик Олександр Борисович. Він – доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Чоловік також викладає програмування на курсах підвищення кваліфікації.

За вакантне місце змагається й Торбенко Ірина Олексіївна – проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ПЗВО "Міжнародний європейський університет".

Ще одним кандидатом є Пилявець Віктор Миколайович – завідувач кафедри Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету.

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За посаду освітнього омбудсмена змагаються й вчителі. Зокрема, викладачка української мови, заступниця директора з навчально-виховної роботи в ліцеї № 21 міста Житомира Тарасова Олена Євгеніївна, а також вчитель фізики та астрономії в Гімназії №315 із поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва Шепельський Владислав Ігорович.

Однією з тих, хто претендує на посаду освітнього омбудсмена, є Кисельова Олена Іванівна. На сайті МОН зазначено лише, що наразі вона офіційно не працевлаштована.

Ще один кандидат, який наразі також офіційно не працює, – Нікульчев Микола Олександрович. У 2021 році він подавався на посаду директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти".

Також непрацевлаштованою є Сухецька Оксана Валеріївна. На сайті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини зазначено, що вона працювала у них викладачкою кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв.

Нагадаємо, Сергій Горбачов був першим освітнім омбудсменом в Україні – він заступив на новостворену посаду 14 серпня 2019 року.