Освітнього омбудсмена Сергія Горбачова звільняють із посади: що відбувається

Найближчими днями Кабінет міністрів України офіційно звільнить Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Це рішення пов'язане зі закінченням терміну його каденції.

Відповідно до Закону України "Про освіту", омбудсмена призначають на посаду на 5 років без права повторного призначення, наголосив сам Сергій Горбачов.

"Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). Все очікувано і законно.

З Кабміну мені повідомили, що звільнення ще не відбулося [...]. Але воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону", – зазначив він.

Сергій Горбачов є першим освітнім омбудсменом в Україні. Він висунув свою кандидатуру на цю новостворену посаду у 2019 році.

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Протягом цього періоду на нього покладено низку завдань, зокрема:

сприяти реалізації державної політики щодо забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти;

контролювати дотримання законодавства про освіту;

гарантувати забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти;

допомагати впроваджувати інклюзивну форму навчання;

сприяти виконанню міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту.

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Для виконання цих завдань посадовець може:

розглядати скарги;

отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;

за результатами перевірок приймати рішення щодо скарги і на його основі надавати рекомендації, повідомляти правоохоронців про факти порушення законодавства;

звертатися до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;

надавати консультації здобувачам освіти, їхнім батькам, законним представникам, а також педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам та інше.

Нагадаємо, Сергій Горбачов народився в місті Запоріжжя, де протягом чотирьох років з 1984-го до 1988-го працював учителем російської мови та літератури.

Згодом (між 1990-1996 роками) обіймав посаду директора ліцею для обдарованих дітей "Логос" . З 1997-го до 2000-го Сергій Горбачов працював дизайнером-верстальником у книжковому видавництві "Дике Поле".

Пізніше був директором інформаційного центру газети "Коммерсантъ Украина".

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У 2015 році чоловік очолив школу №148 в Києві, де також викладав зарубіжну літературу та медіаграмотність.

На посаду його 14 серпня 2019 року за рішенням Кабінету міністрів його призначили освітнім омбудсменом України.

Раніше комісія з добору претендентів на посаду нового освітнього омбудсмена обрала 17 кандидатів, зокрема вчителів, викладачів, науковців та тимчасово непрацевлаштованих осіб.