Як уникнути полону або вижити в ньому: в Україні запустили безкоштовний онлайн-курс

Як уникнути полону або поводитись в ньому

Для українців запустили безкоштовний освітній курс про те, як уникнути полону або поводитись в ньому.

"Хамелеон". Уникнення полону та психологія виживання в полоні" доступний на платформі Prometheus.

"Під час збройної агресії Росії проти України та нелюдських умов, в яких знаходяться наші громадяни у російському полоні, необхідність зрозумілих стратегій виживання стала актуальною як ніколи.

Цей курс не лише надає необхідні знання про те, як поводитися у полоні та реагувати на найскладніші ситуації, але й вчить адаптивної поведінки, що може забезпечити нашим землякам шанси на виживання та повернення додому", – розповідають організатори.

Україні запустили безкоштовний онлайн-курс про полон Prometheus

Автор курсу – доктор філософії, викладач і полковник Віталій Апальков, який дослідив адаптивні моделі поведінки людини в умовах ізоляції та полону.

Слухачі зможуть отримати знання щодо виживання в умовах полону, навчитися визначати оманливу поведінку співрозмовника тощо.

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Про курс

Освітня програма складається з 8 модулів. Перші включають пояснення, що таке полон як явище і як не потрапити в полон та поводитись в окупації.

Наступні модулі присвячені нюансам потрапляння в полон, транспортуванню та оману легкості втечі. Автор також дає рекомендації, як поводитись під час допитів в полоні, виживати в умовах ув'язнення.

Сьомий модуль пояснює мету та наслідки тортур, а також штучних розстрілів та обмінів.

В останньому розділі автор розповідає про відновлення після полону.

Зареєструватись на курс можна за посиланням, навчання розпочнеться 3 квітня.

Його розробили спільно з Центром готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули.