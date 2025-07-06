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"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів, у яких будуть жіночі купе: повний перелік

Ірина Батюк — 6 липня, 12:54
Укрзалізниця збільшила кількість поїздів, у яких будуть жіночі купе: повний перелік
Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів
Фото: CandyBoxImages/Depositphotos

"Укрзалізниця" розширила перелік маршрутів поїздів, у яких функціонуватимуть жіночі купе. З 25 липня такі вагони курсуватимуть ще на трьох напрямках.

Про це повідомили в державній компанії.

"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе", – пояснили в УЗ.

Вони з’являться у таких поїздах:⁠⁠

  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель – Київ;
  • № 22/21 Львів – Харків.

У цих поїздах жіночі купе розташовані у вагоні № 5. Курсувати вони почнуть уже з 25 липня.

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Загалом жіночі купе вже доступні у складі 15 поїздів:

  • № 1/2 Харків – Ворохта;
  • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня⁠;
  • № 15/16 Харків – Ясіня;
  • № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львів – Харків⁠;
  • № 26/25 Одеса – Ясіня;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
  • № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Київ – Рахів;
  • № 98/97 Ковель – Київ.

Їхати у таких купе можуть лише жінки або жінки з дітьми віком до 5 років включно. Вартість подорожі у такому вагоні не відрізняється від інших купе.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах далекого спрямування у червні 2023 року.

Влітку 2024 року в "Укрзалізниці" розповідали, що квитки у такі вагони є найбільш популярними – їх розкуповують першими.

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