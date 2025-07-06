"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів, у яких будуть жіночі купе: повний перелік
"Укрзалізниця" розширила перелік маршрутів поїздів, у яких функціонуватимуть жіночі купе. З 25 липня такі вагони курсуватимуть ще на трьох напрямках.
Про це повідомили в державній компанії.
"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе", – пояснили в УЗ.
Вони з’являться у таких поїздах:
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 22/21 Львів – Харків.
У цих поїздах жіночі купе розташовані у вагоні № 5. Курсувати вони почнуть уже з 25 липня.
Загалом жіночі купе вже доступні у складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків – Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 15/16 Харків – Ясіня;
- № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львів – Харків;
- № 26/25 Одеса – Ясіня;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ – Рахів;
- № 98/97 Ковель – Київ.
Їхати у таких купе можуть лише жінки або жінки з дітьми віком до 5 років включно. Вартість подорожі у такому вагоні не відрізняється від інших купе.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах далекого спрямування у червні 2023 року.
Влітку 2024 року в "Укрзалізниці" розповідали, що квитки у такі вагони є найбільш популярними – їх розкуповують першими.