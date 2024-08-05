"Молодіжний пастор" образливо висловився про жінок у ЗСУ: парамедикині обурені

Капелан, волонтер і "молодіжний пастор" Марк Сергеєв, говорячи в інтерв'ю про жінок у Збройних силах України, навів як приклад особисту історію бойової медикині, яка служить у роті Сил спеціальних операцій.

Сергєєв заявив, що побратими "мають її всі в постєлі по черзі". Таке висловлення обурило українських парамедикинь.

Спершу капелан зазначив, що зараз у ЗСУ на різних посадах служить майже 77 тисяч жінок, "з них десь 20 тисяч – прямо на нулі".

"Уяви просто дівчину, 24 роки, модельної зовнішності, вона медик, вона в роті піхоти пацанів з ССО, які заряджені, качки. Ну, типу, вони її мають всі в ліжку по черзі. Це просто треш, що відбувається.

Ну, ось так вони живуть. А потім раз, завагітніла і тайм-аут дала. Я до чого, а капеланів-дівчат, дорослих, адекватних матерів, їх там троє на всю країну. У нас немає штабних капеланів-дівчат", – заявив "молодіжний капелан.

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Згодом цей уривок подкасту на YouTube-каналі Metanoia видалили, залишивши лише частину про жінок-капеланок і насилля в полоні.

Слова Марка Сергеєва обурили парамедикинь, які перебувають на фронті.

"Ніякий цивільний чорт не має права відкривати своє їб*льце на жінок у війську, на жінок, які знаходяться в структурах ССО, в піхотній роті ССО. Це ставлення до жінок, при тому, що я жінка і сама маю іноді певне ставлення сексистське до жінок у війську, воно просто вже закумарило.

Іди на фронт і показуй, як треба, іди на фронт і займи місця цих жінок, які, на твою думку, там чимось непорядним займаються", – заявила керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова.

Звільнена з російського полону бойова медикиня Катерина "Пташка" Поліщук також назвала Марка Сергеєва "цивільним лайном" та "запросила" приєднатись до ЗСУ.

"Хлопчику, чекаємо публічного вибачення і твоєї участі в бойових діях. І всі мої друзі, всі кого врятували я та інші дівчата на фронті залюбки "відмають" в постелі тебе.

Цивільне лайно, що відкриває рота в сторону жінок, які замість нього взяли до рук зброю. Дуже зручно назватись капеланом і дозволяти собі такі вислови. Бог може і простить, а от ми – ні", – написала вона.

Реакція "Пташки" скриншот Instagram-stories "Пташки"

Обурилась подкастом й "госпітальєрка" Софія Янчевська.

"Цей дов*ойоб має відповідати за свої слова в сторону жінок, що зараз замість нього єб*шать на фронті", – написала вона у своїх Instagram-stories.

Реакція "госпітальєрки" Софії скиншот Instagram-stories Софії Янчевської

Зрештою Сергєєв опублікував вибачення.

"Я розповідав про одну дівчину, яка зараз вже не є в Збройних Силах. Але я хочу вибачитися. Дійсно, не мав права говорити якісь деталі, але це було правдою.

Я говорю це на публічну тему, але моя ціль була торкнутися пасторів, людей, церков. Що насправді відбувається війна – вона жорстока, нищить долі людей. Як капелан намагався пояснити християнам перш за все, що треба робити, що нам треба молитися, допомагати", – заявив він у відео.

Автор подкасту Ярослав Босак також вибачився і наголосив, що уривок був вирваний з цілого контексту, але у жодному разі ніхто не хотів дискредитувати жінок в ЗСУ.