Шантажували нюдсами, вдавали закоханих: в Африці затримали 260 шахраїв, які дурили жінок онлайн

У 14 країнах Африки поліція заарештувала 260 людей, причетних до шахрайств із онлайн-знайомствами та вимаганням грошей.

Схеми були різні: одні будували "романтичні стосунки" й витягували гроші, інші – записували інтимні відео під час відвертих чатів і вимагали гроші за неоприлюднення контенту, повідомляє ABC NET.

За даними Інтерполу, шахраї обманули понад 1400 потерпілих і заробили майже 2,8 мільйона доларів США.

Зокрема, у Гані затримали 68 підозрюваних, які вигадували фейкові особи, змушували платити "за доставку", щоб потерпілі отримали "подарунки" від шахраїв, або шантажували інтимними відео.

У Сенегалі арештували 22 людей, які видавали себе за знаменитостей у соцмережах та на сайтах знайомств. Вони ошукали понад сотню людей, заробивши майже 34 тисячі доларів.

А в Кот-д’Івуарі схопили 24 шахраїв, які використовували підроблені профілі, щоб виманювати інтимні фото й погрожувати їх оприлюднити.

В Інтерполі, найбільшій міжнародній поліцейській мережі з 196 країн, кажуть: кількість таких злочинів стрімко зростає, адже цифрові платформи дають злочинним групам нові можливості.

