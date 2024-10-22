У Британії жінка створила ескорт-анкету з "нюдсами" екскоханки свого батька: все скінчилося тюрмою

У Британії ув’язнили жінку, яка поширювала інтимні фото колишньої коханки свого батька та створила її фейковий профіль на сайті з послугами ескорту.

Коронний суд Лідса засудив 24-річну Елеонору Браун до трьох років ув'язнення за "мстивий та егоїстичний злочин", повідомляють BBC і The Guardian.

Батько Елеонори мав короткочасний роман з потерпілою ще у 2012 році, коли вони разом працювали у поліції, але потім кожен залишився у шлюбі.

Десятиліття потому, влітку 2022 року, Браун побачила, що чоловік батькової коханки відкрив свій бізнес, та почала писати образливі коментарі про його дружину на Facebook.

Після цього Браун надіслала інтимні фото потерпілої її чоловіку, а не отримавши бажаної реакції, створила її фальшивий профіль на сайті ескорт-послуг з тими ж фотографіями. В анкеті "хтивої поліціянтки" Елеонора вказала номер чоловіка своєї "жертви", тож за кілька годин його засипали дзвінками та СМС.

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Також підсудна зв'язалася з донькою потерпілої, яка не знала про роман матері, та почала надсилати їй погрози: "Я зроблю так, щоб твоя мати ніколи не змогла забути, що вона зробила з моєю сім'єю", "Куди б вона не поїхала, її фотографії будуть переслідувати її".

Правоохоронці звинуватили Елеонор Браун у поширенні інтимних фотографій без згоди, а також з'ясували, що вона змовилась із власною матір'ю та сестрою.

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Спочатку Браун все заперечувала. Водночас потерпіла надала суду достатньо доказів злочину Браун та заявила, що досі живе в постійному страху, що її оголені фотографії знову побачать в інтернеті. Потерпіла також зізналася, що їй було важко повірити, що "жінка може зробити таке з іншою жінкою".

Адвокат Браун також заявив у суді, що його клієнтка побачила інтимні фото коханки свого батька, коли була підлітком, та отримала сильну психологічну травму.

Лише у вересні 2024 року Браун визнала свою провину, але суд не врахував її "каяття". Суддя Александер Менарі вирішив, що дівчина має провести за ґратами три роки.

Нагадаємо, раніше у Техасі суд зобов'язав чоловіка виплатити 1,2 млрд доларів колишній дівчині, якій він влаштував "порно-помсту". А на Полтавщині засудили жінку, яка відправила 2 інтимні відео через Telegram.