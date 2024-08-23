У надрах Африки знайшли другий за величиною алмаз у світі

У Ботсвані, що на півдні Африки, виявили один із найбільших алмазів у світі – камінь вагою 2 492 карати. Виявилося, що це найбільший алмаз, коли-небудь видобутий в цій країні, і другий за розміром у світі.

Про це пише Washington Post.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка володіє шахтою Карове, де й знайшли камінь, назвала алмаз "винятковим" та "високоякісним".

Використання рентгенівської технології під час видобутку дозволило зберегти камінь цілим і неушкодженим.

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Уряд Ботсвани описав знахідку як "безцінну" і анонсував, що президент Мокгвітсі Масісі проведе офіційну церемонію огляду алмазу.

Цей алмаз поступається за розміром лише знаменитому Куллінану, знайденому в Південній Африці в 1905 році, який важив 3 106 каратів. Куллінан був розділений на дев'ять великих і майже сто менших каменів, частина з яких увійшла до колекції королівських коштовностей Британії. Найбільша частина цього алмазу – Куллінан I – прикрашає скіпетр Суверена, який використовували під час коронації короля Чарльза III у 2023 році.

Копальня Карове вже не вперше дивує світ одними з найбільших алмазів. У 2019 році тут знайшли алмаз Севело вагою 1 758 каратів, який придбав Louis Vuitton. Раніше, у 2015 році, на цій копальні був знайдений алмаз Леседі Ла Рона вагою 1 111 каратів, який пізніше був проданий за 53 мільйони доларів.

Раніше ми розповідали, що у шахтах центральної Індії пересічний робітник Раджу Ґонд знайшов алмаз вагою 19,22 карата і вартістю майже 100 тисяч доларів.