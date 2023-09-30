У Британії вандали зрубали найвідоміше в країні 300-літнє "дерево Робіна Гуда". ФОТО

На півночі Англії зрубали дерево Sycamore Gap або "дерево Робіна Гуда", яке було найвідомішим у Британії та росло близько 300 років.
Поліція назвала це "навмисним актом вандалізму" і вже затримала 16-річного підозрюваного, повідомляє Reuters та BBC.
Великий платан сотні років ріс в ущелині між двома пагорбами вздовж римського Адріанового валу, був улюбленою пам'яткою багатьох туристів та одним із найбільш фотографованих дерев у країні.
Світову славу дерево отримало після появи у голлівудському фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв". Однак вночі 28 вересня його навмисно зрубали.
Britain's famous Sycamore Gap tree 'deliberately felled' https://t.co/KqWUtJDWIj pic.twitter.com/CpBYDj92Og— Reuters (@Reuters) September 28, 2023
"Це всесвітньо відома пам'ятка, і сьогоднішні події викликали значний шок, смуток і гнів у місцевій громаді та за її межами.
Після цього акту вандалізму було негайно розпочато розслідування, і сьогодні вдень ми заарештували одного підозрюваного", – сказав суперінтендант поліції Нортумбрії Кевін Ворінг.
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|Фото: john finney photography/GettyImages
Платан був справжньою "зіркою" Нортумберлендського національного парку, у 2016 році його визнали "деревом року в Англії".
У Національному фонді Британії заявили, що шоковані та засмучені інцидентом. Британці також висловлюють обурення у соцмережах.
Зокрема, місцевий депутат Гай Опперман назвав акт вандалізму "нападом на одне з найвідоміших дерев країни".
|Фото: blue sky in my pocket/GettyImages
Жителі Англії любили "дерево Робіна Гуда" – біля нього освідчувалися коханим, робили весільні фотосесії, розвіювали прах померлих родичів.
Нині люди приносять квіти та пам’ятні речі до місця, де росло дерево.
|Кадри з фільму "Робін Гуд: Принц злодіїв"/Morgan Creek Production, Inc.
Нагадаємо, раніше буревій у Києві зламав скелетну гілку 400-річної липи Петра Могили, яка є пам'яткою природи.
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