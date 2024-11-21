У Лондоні вперше зустрілися найнижча та найвища жінки у світі

Найвища та найнижча жінка світу зустрілися вперше у Лондоні. Йоті Амге з Індії та Румейса Геглі разом насолоджувалися післяобіднім чаєм на святкуванні Дня Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомили на Instagram-сторінці установи.

27-річна Румейса, яка є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса як найвища жінка на Землі, має зріст понад 215 сантиметрів. Водночас 30-річна Йоті зростом лише 62,8 сантиметра і важить понад 5 кілограмів. Різниця у рості жінок становить понад півтора метра, пише CNN.

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Що відомо про жінок-рекордсменок?

Йоті Амге народилася у 1993 році у центральній Індії. Через кілька років з’ясувалося, що у дівчинки вроджена ахондроплазія (форма карликовості – ред.).

Уперше вона привернула увагу широкої громадськості до себе у 2009 році, коли з'явилася на телебаченні. Під час шоу лікарі виміряли зріст 15-річної дівчини, який на той момент становив лише 61,95 сантиметра. Таким чином Йоті здобула титул "Найнижчого підлітка серед жінок".

Дівчина любила моду і макіяж. Мріяла стати актрисою. Пізніше вона з'явилася у кліпі та документальній стрічці Bodyshock.

Одяг, прикраси і навіть тарілки та столові прибори Йоті доводиться виготовляти на замовлення.

У лютому 2024-го Йоті зустрілася з найвищим чоловіком у світі. Володарем цього титулу є 41-річний Султан Кесен з Туреччини. Зустріч відбулася в Каліфорнії (США).

Румейса Гелгі народилася в Туреччині 1 січня 1997 року. Після народження лікарі виявили у неї синдром Уівера – рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє прискорений ріст та деформацію скелета. Тому дитинство Румейси не було легким, адже дівчинці потрібні були оперативні втручання та фізіотерапія.

Утім, хвороба не заважає дівчині досягати успіху. Румейса працює адвокаткою та ораторкою. Крім того, вона не боїться публічно розповідати про свою хворобу. Вона – єдина людина в Туреччині, у якої виявили такий синдром. У всьому світі його мають лише 27 людей.

У вільний час дівчина полюбляє ходити на шопінг, плавання, читати кримінальні романи, оглядати визначні пам’ятки та досліджувати нові місця.

Румейса потрапила до Книги рекордів Гіннеса не тільки як найвища жінка планети. Вона є володаркою й інших титулів, зокрема визнано, що у неї найбільші жіночі руки, найдовші спина та вуха серед жінок.