Американець зібрав найбільшу колекцію банок з-під енергетиків і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Американський YouTube-блогер Джоел Спірс встановив світовий рекорд, зібравши найбільшу колекцію банок від енергетичних напоїв.

50-річний чоловік, відомий під ніком CaffeineMan, мав удома 1019 бляшанок на момент встановлення рекорду. Однак від моменту останнього підрахунку Джоел додав до своєї колекції ще близько 100 банок, повідомляє Книга Рекордів Гіннеса.

Ютубер, який є давнім шанувальником енергетиків, вживає приблизно 1-2 енергетики на день, робить огляди на різні напої для свого каналу і має майже 50 тисяч підписників.

Блогер співпрацює з багатьма виробниками енергетичних напоїв, які надсилають йому свої продукти в обмін на огляди, а також регулярно отримує унікальні баночки від своїх шанувальників з різних куточків світу.

Окрім оглядів самих напоїв, Джоел публікує інформаційні відео про вплив енергетиків на здоров'я, про дозволену кількість кофеїну та його ефект для організму. Однак, схоже, він вважає своє захоплення безпечнішим, ніж воно є насправді.

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"Усі ці компанії, що виробляють більш здорові енергетичні напої, руйнують стереотип, що всі енергетики шкідливі для здоров'я, і тепер, здається, кожен може знайти щось своє", – вважає Джоел.

"УП. Життя" вирішила нагадати, що не так з енергетиками, скориставшись матеріалами Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та Гарвардського університету.

Чим небезпечні енергетики?

Енергетичні напої зазвичай містять велику кількість кофеїну, цукру, штучних добавок та легальних стимуляторів, як-от гуарана, таурин і L-карнітин.

Зазвичай енергетики не містять алкоголю, тому їх купують навіть школярі, але вживання цих напоїв може призвести до численних проблем зі здоров'ям. Для підлітків ці напої особливо небезпечні, зазначив Френк Ху, завідувач кафедри харчування Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана.

Енергетики дають швидкий сплеск енергії, тому можуть ненадовго прибрати сонливість, підвищити пильність і увагу. При цьому вони підвищують кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, що несе ризик зупинки серця та інших проблем.

Стимулятори, що містяться в таких напоях, можуть згубно вплинути на нервову систему, спричинити тривожність та безсоння. Також ризикованим побічним ефектом енергетиків є зневоднення.

Навіть енергетичні напої "без цукру" не є здоровою альтернативою. По-перше, менша кількість цукру не захищає від шкідливих наслідків надмірного вживання кофеїну. По-друге, навіть напої "без цукру" містять штучні підсолоджувачі, довгостроковий вплив яких не вивчений до кінця.

"Не можу сказати, що насолоджуватися енергетичним напоєм час від часу – це жахливо. Але оскільки кава – це натуральний продукт рослинного походження, який містить вітаміни, антиоксиданти та інші поживні речовини без доданого цукру, я б рекомендувала її як більш здорову альтернативу, ніж більшість енергетичних напоїв", – сказала дієтологиня Дженніфер Кернер у матеріалі University Hospitals.

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Нагадаємо, раніше УП. Життя розповідала, яка добова норма кофеїну і скільки кави можна пити на день.