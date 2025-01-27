В Аргентині планують виключити поняття "вбивство жінок" з Кримінального кодексу

В Аргентині планують виключити з Кримінального кодексу поняття "феміцид", що означає вбивство жінок чоловіками на ґрунті ненависті та карається суворіше, ніж вбивство без такого мотиву.

Про це повідомив міністр юстиції Маріано Кунео Лібарона, пише Buenos Aires Times.

"Ми збираємося виключити формулювання "феміцид" з Кримінального кодексу Аргентини. Тому що адміністрація захищає рівність перед законом, закріплену в нашій Національній Конституції. Жодне життя не є ціннішим, ніж інше", – написав міністр у соцмережі Х.

Чиновник послався на слова президента Аргентини Хав’єра Мілея, який назвав фемінізм "викривленням концепції рівності, яка лише прагне отримати привілеї, протиставляючи одну половину населення іншій".

"Незалежно від статі ми всі рівні перед законом і заслуговуємо на однаковий захист і повагу", – додав Лібарона.

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Що таке феміцид?

Поняття феміциду ввели до аргентинського законодавства у 2012 році. Згідно з Кримінальним кодексом країни, так називається "вбивство жінки, скоєне чоловіком в контексті гендерного насильства".

Прокуратура Аргентини зазначає, що коріння феміциду лежить у "системі, яка зберігає соціальні порядки влади, контролю і гноблення чоловіків над жінками".

У 2007 році Коста-Рика стала першою країною, яка юридично визначила цей термін у своєму законодавстві. Згодом за феміцид почали карати на Кіпрі, Мальті та в Хорватії.

У 2023 році Аргентина повідомила про 322 феміциди. А на порталі Statista підрахували, що більшість жінок, загиблих від феміциду, були вбиті у себе вдома чи в оселі, де вони проживали разом з кривдниками.