"Лейла побачила, як чоловік ґвалтує її доньку, і задушила його": три історії про жінок, страчених в Ірані

Правозахисна організація Iran Human Rights підрахувала, що з 2010 по 2024 рік щонайменше 241 жінка в Ірані отримала смертний вирок.

Найпоширенішими звинуваченнями були вбивства, злочини, пов’язані з наркотиками, та "перелюб".

У новому звіті правозахисники дослідили кількість смертних вироків щодо жінок та розповіли про трагічні долі деяких підсудних, імена яких вдалося дізнатися.

"Вона подавала заяви на розлучення, але безрезультатно"

Захра Есмаїлі IHR

Один із жахливих кейсів, про який стало відомо правозахисникам, – справа Захри Есмаїлі, засудженої за вбивство.

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Захру зґвалтував її сусід – впливовий та вже одружений службовець Міністерства розвідки. Жінка завагітніла, тому її видали за нього заміж.

"Він застосовував фізичне насильство до неї та її дітей, постійно погрожував і намагався вбити її, вступав у статеві стосунки з різними жінками на очах у неї та дітей, також неодноразово намагався зґвалтувати їхню доньку, але Захра змогла йому завадити", – кажуть у Iran Human Rights.

Захра неодноразово подавала заяви на розлучення, але це було безрезультатно. Одного разу чоловік заявив, що вб'є її, та навіть назвав дату, коли планує це зробити. У відчаї жінка вирішила діяти перша. За це суд призначив їй смертну кару.

"Діти Захри були проти, але сім'я чоловіка наполягла на тому, щоб її свекруха особисто виконала страту у в'язниці Раджай Шахр 19 лютого 2021 року.

Пізніше адвокат повідомив, що у Захри стався серцевий напад після того, як при ній стратили групу чоловіків. Проте її бездиханне тіло все одно повісили", – йдеться у звіті.

"Саміра роками страждала від фізичного та психологічного насильства"

Саміра Сабзіан

Саміра Сабзян вийшла заміж у 15 років і роками страждала від фізичного та психологічного насильства з боку набагато старшого чоловіка, що мав алкогольну залежність.

Коли жінку заарештували за вбивство кривдника, її старшій дитині було 7 років, а молодшій – менш ніж рік.

Щоб отримати прощення від сім'ї чоловіка й уникнути страти, Саміра утримувалася від побачень з дітьми протягом 10 років, які вона провела в камері смертників.

Жінка знову побачила своїх дітей, коли їм було 17 і 10 років. Це побачення виявилося останнім.

Саміру повісили у в'язниці Гезельхесар 20 грудня 2023 року.

"Лейла побачила, як чоловік ґвалтує її маленьку доньку"

Ще одна жінка, яку стратили за вбивство, – Лейла Гаемі.

Одного разу Лейла повернулася додому і побачила, як її чоловік з друзями ґвалтує її маленьку доньку. Щоб врятувати дитину, Лейла задушила чоловіка.

Лейлу заарештували, а її дочку віддали під опіку держави. Щонайменше 6 років Лейлу утримували у в'язниці Карчак, що у провінції Тегеран.

Зрештою, 2 жовтня 2024 року жінку стратили разом із щонайменше сімома чоловіками у в'язниці Гезельхесар.

У 2024 році в Ірані стратили найбільше жінок за 15 років

За даними Iran Human Rights, з 2010 по 2024 рік до смертної кари засудили 241 іранську жінку. Причому у 2024 році стратили щонайменше 31 – найбільше за останні 15 років.

Щонайменше 4 жінки були страчені за звинуваченнями у "ворожнечі проти Бога" та "корупції на землі". Дві з них були курдськими політичними в'язнями, а одна – єврейкою.

Серед усіх страчених, 9 жінок вийшли заміж до повноліття, причому троє з них були неповнолітніми на момент вчинення "злочину".

Щонайменше 114 жінок були страчені за вбивство, але правозахисники змогли дізнатися деталі лише 75 справ.

69% із цих 75 жінок були звинувачені у вбивстві свого чоловіка, нареченого або "коханця".

4 жінок убили своїх ґвалтівників в межах самозахисту, а ще стільки ж – мали психічні розлади. Проте іранські суди не зважали на ці обставини.

"Важливо зазначити, що цей звіт не охоплює велику кількість жінок-політв'язнів, страчених у 1980-х роках, або жінок, яких закидали камінням чи повісили за подружню зраду в перші три десятиліття існування Ісламської Республіки Ірану", – зауважують автори звіту.