У 17 років важила 27 кг: в Австралії засудили подружжя, чия донька хворіла через постійне недоїдання

В Австралії засудили подружжя, 17-річна донька якого була хронічно хворою через постійне недоїдання. Дівчина мала вагу 9-річної дитини, не могла самостійно забезпечити власні побутові потреби, а її фізичний розвиток не відповідав віку.

Окружний суд Західної Австралії визнав пару винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків. Батька підлітки засудили до 6,5 року ув'язнення, а матір отримала п'ять років в'язниці, повідомляє CNN.

Відповідно до австралійських законів щодо захисту дітей, розголошувати їхні імена та дані про родину заборонено.

Виснаження дівчини та відмова батьків від лікування

Із судових документів відомо, що донька австралійців любила танцювати. Більшість часу дівчина проводила вдома, але уроки балету давали їй можливість спілкуватися з іншими дітьми.

Батько родини працював повний робочий день, поки матір покинула роботу, аби доглядати за донькою. Родина жила в одному з найбагатших передмість столиці Західної Австралії Перти.

РЕКЛАМА:

За словами судді Лінди Блек, це були розумні люди, які вочевидь знали, як себе прогодувати. Однак їм не вдалося забезпечити нормальний розвиток власної дитини.

На одній із фотографій дівчинка посміхається, стоячи у витонченій позі балерини. Вона одягнена в яскравий костюм, а її волосся зачесане назад. Однак на світлині 14-річна підлітка виглядає набагато молодшою за свій вік.

"Яке гарне фото нашої принцеси-балерини", – прокоментував знімок, опублікований у Facebook, батьки дівчини.

Фото: Окружний суд Західної Австралії

Тоді як більшість підлітків влаштовувалася на свою першу роботу і гортала соцмережі, австралійка отримувала в подарунок на свої дні народження ляльок. Поки її однолітки переживали період статевого дозрівання, дівчинка перестала рости та розвиватися.

Вчителі балетної школи, куди ходила австралійка, радили її батькам звернутися по допомогу до дієтолога. Дорослі відмовилися, тому через якийсь час педагоги повідомили місцеву владу про критичний стан дівчинки, яку довелося госпіталізувати.

У лікарні медики з'ясували, що 17-річна дівчина мала зріст 147,5 сантиметра і важила 27,3 кілограма – приблизно стільки ж, як і здорова 9-річна дитина. Індекс маси тіла підлітки становив 12,5, що значно нижче від норми (від 18 до 25 балів).

На момент госпіталізації дівчина мала ламке волосся, її шкіра лущилася. Лікарі вважали, що через недостатнє харчування їй загрожує зупинка серця та смерть.

Свідки в медичному закладі заявили, що батьки поводилися зі своєю донькою, як з малою дитиною. Дорослі були з нею разом у ванній кімнаті, допомагали їй шмаркатися та розчісували волосся, поки дівчина дивилася дитячі мультфільми.

"За словами лікаря, вона була виснажена, мала обмежену частку жиру в організмі. Вона була бліда. У неї не було ознак статевого дозрівання. Її волосся було ламким і тонким, шкіра була сухою і лущилася, а пульс був підвищений", – написала суддя в постанові.

Медичні фахівці запропонували зробити підлітці електрокардіографію, однак батьки відкрито обговорювали змову персоналу лікарні проти них, і відмовилися від процедури.

Коли дівчина перебувала у відділенні розладів харчової поведінки, її батьки хвалили фігуру іншого пацієнта, який був небезпечно худим. При цьому подружжя казало доньці, що її живіт виглядає повним і припускали, що вона може потовстіти, якщо буде слідувати порадам лікарів.

"У контексті жахливого стану, в якому перебувала ваша донька, це було... обурливо", – написала суддя Блек.

Згодом подружжя відмовило лікарям встановити своїй доньці носову трубку, аби дівчину можна було годувати. Пара також зірвала інші спроби лікування, тому в справу довелося втрутитися місцевій владі – дівчину помістили під нагляд.

Підлітці вдалося набрати вагу, а її батьків заарештувати та висунули звинувачення в недогляді за донькою.

Читайте також : В Австралії затримали жінку, яка труїла однорічну дитину заради донатів у соцмережі

Не лише недоїдання

Під час розслідування з'ясувалося, що подружжя намагалося приховати критичний стан своєї доньки. Австралійці регулярно брехали про вік дівчини. Перший випадок трапився, коли мати вперше записала доньку на заняття танцями, назвавши її на шість місяців молодшою, ніж було насправді.

Через декілька місяців жінка знову назвала інші дату народження, тому дитину вважали на 18 місяців молодшою. В іншій заяві мати скинула доньці два роки від її реального віку.

"Ви навмисно збрехали, бо знали, що ваша донька не виглядала й не поводилася як дитина свого справжнього віку", – заявила суддя.

Зрештою батько родини підробив свідоцтво про народження доньки, щоб зробити її на два роки молодшою та приховати очевидне відставання у фізичному розвитку.

У ході досудового провадження виявили, що в будинку австралійців не було нічого "навіть віддалено відповідного віку" для підлітки. Суддя Блек зауважила, що 17-річна дівчина дивилася дитячі мультфільми, як-от "Крижане серце", "Телепузики" та "Паровоз Томас і його друзі".

"Це не справа балерини, яка недоїдає"

Під час судового розгляду батько підлітки сказав, що його донька була "перебірливою в їжі" і вирішила стати вегетаріанкою у вісім років. За його словами, в підлітковому віці дівчинка стала веганкою, але нібито їла тричі на день і мала доступ до перекусів.

Чоловік заявив, що не вірив у те, що його донька недоїдала.

"Мій клієнт не морив голодом свою дитину. Він ніколи не відмовляв їй у їжі, а любив і балував свою дочку. Вона могла вільно їсти, скільки бажала. Цей випадок стосувався неадекватного харчування з веганської дієти", – заявив адвокат батька дівчинки Олівер Паксман.

Однак суддя відмовилася вірити в те, що подружжя не усвідомлювало критичного стану своєї доньки.

"Схоже, що всі у світі, хто мав можливість спілкуватися з нею (йдеться про підлітку – ред.), розуміли, що вона серйозно недоїдає, за винятком двох людей, які стверджували, що люблять її.

Я просто не можу погодитися з тим, що ви цього не бачили", – сказала суддя Блек.

У своєму рішенні суддя написала, що батьки дівчини любили її, але не виявляли цього своїми вчинками.

"Немає нічого незвичайного в тому, що батьки хочуть триматися за свою дитину і не хочуть відпускати її. Взагалі нічого незвичайного. Але неправильно, коли батьки фактично заважають дитині розпочати й завершити цей природний процес", – вважає суддя Блек.

"Я повністю залежу від батьків"

Підлітка звернулася до суду з листом, де попросила відмовитися від звинувачень її батьків. Дівчина звинуватила себе в скрутному становищі своїх батьків, пояснивши, що дорослі готували, але вона обирала, скільки їсти.

"Я повністю залежу від своїх батьків. Усі мої витрати на життя оплачують мої батьки, зокрема на одяг, їжу на навчання. Я дуже люблю своїх батьків. Вони найважливіші люди в моєму житті. Якщо вони потраплять у в'язницю, я не думаю, що зможу впоратися сама", – написала дівчина.

За словами судді Блек, слова дівчини надали додаткові докази того, що її батьки не змогли навчити її самостійності.

Читайте також : Закривав у шафі і морив голодом: у США чоловік отримав довічний термін за вбивство сина

Зрештою окружний суд Західної Австралії в Перті засудив батька до 6,5 року ув'язнення, а матір – до п'яти. Подружжя має право на умовно-дострокове звільнення.

У своєму рішенні суддя Лінда Блек сказала, що батьки дівчини любили її, але не виконали своїх обов'язків, щоб допомогти доньці розвиватися фізично та емоційно.

"Це не справа балерини, яка недоїдає. Ви (йдеться про подружжя – ред.) ізолювали свою дочку, не давали їй рости та розвиватися. Ви зберегли її маленькою дівчинкою значно довше, ніж це мало б бути", – зауважила суддя.

Раніше ми розповідали історію американки Джипсі Роуз Бланшар, яка після років медичного насильства з боку власної матері, попросила свого онлайн-бойфренда вбити її.